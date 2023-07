LONDRES.- El gobierno escocés propuso despenalizar la posesión de todas las drogas para uso personal para hacer frente a una de las tasas de mortalidad por sobredosis más altas de Europa.

La sugerencia fue bloqueada casi instantáneamente por el gobierno conservador del Reino Unido en Londres, que dijo que “no tenía planes” para suavizar las leyes sobre drogas.

El gobierno semiautónomo de Edimburgo, liderado por el Partido Nacional Escocés pro-independencia, dijo el viernes que eliminar las sanciones penales por posesión de drogas “permitiría la provisión de servicios de reducción de daños seguros y basados ​​en evidencia”.

La tasa de muertes por sobredosis en Escocia es tres veces mayor que la tasa total del Reino Unido y la más alta en Europa occidental. El año pasado, hubo casi mil 100 muertes relacionadas con drogas en Escocia, que tiene 5.5 millones de habitantes, según cifras oficiales.

“La guerra contra las drogas ha fracasado”, dijo la ministra antidrogas escocesa Elena Whitham en conferencia de prensa conjunta con la primera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark y la expresidenta suiza Ruth Dreifuss, ambas defensoras de una reforma a las leyes contra las drogas.

“Nuestra actual ley antidrogas no evita que personas consuman drogas, no evita que personas experimenten el daño asociado y, de forma crítica, no evita que personas mueran”, sostuvo Whitham.

Según el gobierno escocés, la despenalización liberará a “individuos del temor de acceder a tratamiento y apoyo, lo que reducirá daños relacionados con las drogas y, finalmente, mejorará vidas”. Mencionó el ejemplo de Portugal, que eliminó las sanciones penales para la posesión de drogas hace más de dos décadas y se enfocó en el tratamiento.

Whitham dijo que el gobierno también busca cambiar la ley para crear salas de consumo supervisado de drogas y considerará introducir un suministro de drogas regulado.

Escocia busca crear salas de consumo supervisado de drogas

Añadió que la crisis empeorará sin un cambio radical y que Escocia “enfrenta el ojo de una tormenta en cuanto a opioides sintéticos y benzodiazepinas callejeras nuevas y novedosas que se dirigen hacia nuestras costas”.

“Si no estamos preparados para que eso llegue aquí, con las leyes de drogas del siglo XXI vigentes, me aterroriza cómo podría ser”, dijo.

Pero Russell Findlay, portavoz de justicia del Partido Conservador Escocés, dijo que “esencialmente legalizar la heroína, el crack y otras drogas de clase A” no resolvería el problema de las muertes por drogas en Escocia.

Escocia ya permite que las personas atrapadas con drogas ilegales reciban una advertencia policial en lugar de ser procesadas, pero despenalizar las drogas requeriría el apoyo del gobierno del Reino Unido.

Max Blain, portavoz del primer ministro Rishi Sunak, dijo que eso no iba a suceder.

“No hay planes para alterar nuestra postura firme sobre las drogas”, dijo.

El gobierno escocés a menudo ha adoptado posiciones más liberales sobre cuestiones sociales que la administración conservadora de Londres. El año pasado, el gobierno de Sunak bloqueó una ley aprobada por el parlamento escocés que facilitaría que las personas cambiaran oficialmente de género.

El gobernante SNP utiliza tales desacuerdos para reforzar su argumento de que Escocia estaría mejor si dejara el Reino Unido y se convirtiera en un país independiente.

vare