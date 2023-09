Emma Coronel quedaría en libertad este miércoles, luego de pasar dos años y cuatro meses en prisión en Texas, y un par de meses mas en una "casa de transición".

Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, líder del Cártel de Sinaloa y quien cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX de Florence, Colorado, busca ahora recuperar el tiempo perdido, principalmente con las hijas mellizas que tiene con El Chapo, Emali Guadalupe y María Joaquina.

Coronel se entregó a las autoridades estadounidenses en febrero de 2021, después de haber quedado en la mira de la justicia durante el juicio de El Chapo.

En el juicio, se reveló que ella sí conocía los negocios y tramas de su esposo, a pesar de haber dicho lo contrario. A fin de obtener una sentencia reducida, Coronel se declaró culpable y cooperó con la justicia.

El 30 de noviembre de 2021, fue condenada a tres años de prisión por los delitos de conspirar para distribuir drogas, lavado de dinero y por participar en transacciones de propiedades pertenecientes a un narco.

Cumplió su condena en la prisión FMC Carswell de Fort Worth, Texas, que tiene condiciones mínimas de seguridad, lo que implicó que podía recibir más llamadas y visitas.

Coronel, que tiene la doble nacionalidad mexicana-estadounidense, fue transferida en junio pasado a un sistema de transición o intermedia en California. Se trata de un sistema que permite a los presos irse adaptando a la vida en libertad, encontrar un trabajo y participar en diversos programas para su reinserción en la sociedad.

Exreina de belleza, modelo e influencer, aún no cumplía sus tres años de sentencia, pero el Buró de Prisiones fijó como fecha tentativa de su liberación este 13 de septiembre.

Conoció al Chapo en 2006 y al año siguiente, el capo anunció su intención de casarse con ella.

¿Qué hará ahora Coronel?

Antes de quedar detenida, Coronel tenía el plan de lanzar una línea de ropa, un proyecto que, de acuerdo con su abogada, pretende retomar.

Mariel Colón Miró dijo a Univision que "cuando termine con todo este proceso ella quiere retomar su línea de ropa".

En abril de 2019, anunció la línea El Chapo Guzmán: JGL, LLC, luego de que el capo cediera los derechos de su nombre.

"Estoy muy emocionada de comenzar este proyecto que se basó en ideas y conceptos que mi esposo y yo tuvimos hace años", dijo Coronel en un comunicado.

La línea es diferente a la de El Chapo 701 que lanzó en 2019 Alejandrina Gisselle, hija del Chapo. Para este año, la página con los artículos de la línea ya no estaba disponible.

Coronel también ha dicho tener negocios como “tierras de riego”, y de acuerdo con diversos medios, sería dueña de varias propiedades, incluyendo un rancho en Guadalajara.

"Quiero ver a Emma"

Recientemente se dio a conocer una carta que, de su puño y letra, escribió El Chapo al juez Brian Cogan, en la que da cuenta de que está enterado de que Coronel será liberada este miércoles y solicita se le permita verla tanto a ella como a sus hijas, que cumplieron 12 años en agosto.

“No veo porque (sic) no se le autorise (sic) a mi esposa que me visite y también traiga las niñas”, escribió El Chapo, reconociendo que su esposa sería quien podría visitarlo con más frecuencia, pues sus hijas están en la escuela y sus hermanas y su madre no tienen visa.

