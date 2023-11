La noche del domingo pasado en Argentina no solo Javier Milei se llevó los reflectores con su disruptiva personalidad y contundente victoria en las elecciones presidenciales, su pareja, la actriz y comediante Fátima Florez, también brilló a lado del ahora presidente electo argentino.

Esa noche del 19 de noviembre de 2023, Fátima cobró relevancia a nivel internacional, pero ¿qué se sabe de la mujer que llegará a la Quinta de Olivos, la residencia del jefe de Estado, como la nueva primera dama? Aquí lo que se conoce acerca de la pareja de Milei y su futuro como esposa del próximo presidente de Argentina, de acuerdo con La Nación.

El lunes, en el programa Esta Mañana conducido por Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, Javier Milei, el presidente electo en el Balotaje 2023, dio sus primeras palabras como nuevo mandatario y explicó cómo estaría conformado su gabinete y las políticas que llevará a cabo a partir del 10 de diciembre próximo.

Milei también se tomó el tiempo para responder algunas cuestiones referidas a su vida personal, como su relación con la actriz Fátima Florez, sobre la cual analizó qué rol adoptará al convertirse en la primera dama del país, a sabiendas de su agenda apretada de compromisos laborales.

“Va a parecer un poco frívola la pregunta, pero la vimos a Fátima contenta en el búnker, ella es una figura artística, tiene una temporada firmada de trabajo. ¿Ella va a cumplir el rol de primera dama o sencillamente lo va a acompañar como pareja”, le preguntó la periodista Maite Peñoñori, columnista de Espectáculos del programa.

Milei fue contundente con su respuesta: “Nuestra posición es que se trabaja, que se genera riqueza desde el sector privado”, explicó. Luego de dar ese concepto, siguió: “Vamos a ponerlo en distintos planos: Fátima es una mujer brillante, más allá del vínculo sentimental con ella, es exitosa sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad, a buen precio, donde vos pagás y te llevás dos horas de alegría. Eso es el valor que ella aporta”, explicó.

Tras relacionar la pregunta con una cuestión meramente comercial, Milei siguió con el desarrollo de su respuesta al explicar que la actriz seguirá vinculada a sus compromisos laborales, a pesar de que él fue designado como presidente: “No veo por qué yo debería ser tan egoísta de privar a los argentinos de ver un espectáculo de tal magnitud como el de Fátima, eso por un lado”.

Y siguió: “Además, ella forjó su carrera artística con muchísimo trabajo, así que deberá continuar con su carrera, es lo que decidió para su vida”. Con varias ofertas para encabezar obras teatrales en el verano, Fátima es una de las artistas con más repercusión en escena y debido a su grandilocuente figura, los espectadores suelen agotar las entradas disponibles para ver su faceta como humorista.

Para darle cierre al tema, la periodista le preguntó al político acerca de si convivía con Fátima y si la famosa se instalará con él en la Quinta presidencial de Olivos: “Somos novios por el momento”, contestó tajante, al mencionar la incipiente relación que mantiene con la reconocida imitadora.

El guiño de Fátima Florez a su nuevo rol tras la victoria de Javier Milei

Luego de celebrarse la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales este domingo, Javier Milei resultó el ganador de la contienda al vencer a su adversario Sergio Massa y se convirtió en el nuevo presidente de la Argentina.

Tras una serie de festejos en el búnker de La Libertad Avanza, Fátima Florez, la pareja del mandatario electo, decidió repostear en su cuenta oficial de Instagram una publicación del perfil público @mundofamososok donde se puede ver una foto de ella al momento que pone su voto en la urna, junto a la frase “Primera Dama”.

Con un millón de seguidores en su cuenta de la red social de Meta, Fátima es una de las celebridades más activas en la plataforma y su popularidad empezó a escalar aún más al confirmarse su relación con Milei.

¿Quién es Fátima Florez, la pareja de Javier Milei y nueva primera dama de Argentina?

Se trata de María Eugenia Florez, reconocida en el mundo artístico como Fátima -nombre que se cree eligió gracias a un consejo de su exesposo Norberto Marcos, debido a su devoción por la virgen homónima-, llegó a ser uno de los rostros más conocidos a lo largo y ancho de Argentina gracias a sus imitaciones, algo que en un principio le valió el reproche familiar.

Nacida el 3 de febrero de 1981 en la localidad de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, hija de Oscar y Marta, siempre soñó con tocar el cielo de la mano de su pasión: la actuación e interpretación de personajes famosos.

El mundo de la farándula le abrió su paso en Perú y a su vuelta a Argentina cumplió el papel de actriz, que alguna vez representó ante los ojos de su primera gran admiradora, su hermana mayor, Agustina.

Con 42 años, la humorista padeció la negativa de sus padres en cuanto a su futuro como artista. Pese a todo, desde muy chica sintió que ese era su camino y más allá de las opiniones encontradas, la adolescente de clase media, hija de un arquitecto y una profesora de Geografía, no abandonó sus sueños.

Los primeros pasos de Fátima Florez en la imitación

Hay quienes llevan un don dentro de sí y Fátima Florez fue uno de esos casos: su facilidad para copiar los modismos de terceros e interpretarlos a la perfección estaban en su esencia.

La primera persona que sirvió de inspiración para sus imitaciones fue su profesora Norma Kaufman, quien era severa y le tenía alergia a la tiza, por lo que utilizaba guantes durante sus clases. A pesar de la timidez y personalidad estructurada, Florez aprendió todos los gestos de la docente frente al espejo y más tarde se los enseñó a su familia y amigas.

La devoción que la llevó a Fátima Florez, pareja de Milei, a la fama

San Expedito, el santo católico de las causas justas y urgentes, se convirtió en un faro para Fátima, que en 2009, luego de una visita a la capilla en su honor, que tiene lugar en el barrio de Balvanera, pareció haberla escuchado. Es que después de reiteradas insistencias en el mundo de espectáculo junto a su exesposo Norberto, la llamaron de la compañía del entonces productor Gerardo Sofovich para hacer imitaciones.

Esta oportunidad trajo aparejada una siguiente etapa: la invitación del famoso conductor Marcelo Tinelli para participar en Showmatch (eltrece). Con el paso del tiempo, en 2013, gracias a su personificación de la vicepresidenta Cristina Kirchner, integró el programa que conduce hasta la actualidad Jorge Lanata, PPT (eltrece).

Desde la masificación de su imagen y talento en la pantalla chica, año tras año, sus espectáculos teatrales ganaron impronta en el público durante la temporada de verano, al punto que en diferentes ocasiones encabezó la taquilla en las ciudades de Mar del Plata y Villa Carlos Paz.

La anorexia, un hecho que le cambió su forma de ver las cosas

Fátima Florez reconoció que en su adolescencia sufrió de anorexia y que uno de los disparadores pudo ser la separación de sus padres cuando ella tenía nueve años. “Me veía en el espejo y no veía la realidad. Mentía, no comía. Dejé hockey. Empecé con problemas hormonales. Llegué a pesar un poco más de 40 kilos y los médicos se dieron cuenta de que no me estaba alimentando. En ese momento tenía la autoestima como un felpudo. Me empecé a acercar cada vez más a la Iglesia. A leer la Biblia y a quererme más y eso me ayudó muchísimo”, expresó en una entrevista con Radio Rivadavia.

Primera dama: de las tablas a la Quinta de Olivos

Este año significó un vuelco en su vida personal. Se separó de Norberto Marcos, con quien se casó en 2001. Pero el amor volvió a su corazón un mes antes de las elecciones PASO de agosto, cuando se confirmó el romance con Javier Milei, a quien conoció en diciembre de 2022 en el programa Almorzando con Mirtha (eltrece) de la reconocida conductora argentina Mirtha Legrand.

La sorpresa descolocó a todo el mundo y su nuevo rol en la política argentina la mostró desde otro ángulo. Si bien en diferentes ocasiones manifestó que ella se mantendría alejada de cuestiones tan pragmáticas en cuanto a lo partidario, hay algo que es certero, y es que a partir de ahora, su nuevo hogar será la Quinta presidencial de Olivos, al menos por los próximos cuatro años.

Tras los resultados del domingo, en diálogo con el ciclo de farándula Socios del Espectáculo (eltrece), Florez reflexionó sobre su futuro laboral y su rol como primera dama: “Creo que se pueden combinar las dos cosas de una manera súper perfecta. Estoy preparando la temporada de verano, para estar en Mar del Plata y hacer como hago siempre los dos meses de temporada a full, con un megashow espectacular que va a estar increíble y al mismo tiempo acompañarlo a Javier en este rol tan importante, para el cual la gente lo eligió prácticamente de manera unánime. Sí, se pueden compatibilizar muy bien las dos tareas”.

