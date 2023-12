La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, compartió en sus redes sociales un video de la interpretación de la obra navideña El Cascanueces, en el cual los bailarines de la compañía neoyorkina Dorrance Dance recorren la decoración navideña de la Casa Blanca, mientras bailan tap. A pesar del tema navideño, el clip no fue bien recibido por la audiencia y levantó críticas.

“Un poco de magia, asombro y alegría de la mano de los talentosos bailarines de Dorrance Dance, que interpretan su juguetona versión dela suite del Cascanueces. ¡Que lo disfruten!”, escribió la esposa del presidente Joe Biden junto al video en su cuenta oficial como primera dama, @FLOTUS, en X, antes Twitter.

En el video los personajes de la clásica historia son interpretados por el ensamble de bailarines de Dorrance Dance. En esta adaptación de la pieza musical de Ilyich Tchaikovsky, aparecen la niña que recibe como regalo al cascanueces con forma de soldado, el rey ratón, así como el hada de azúcar, las flores y, por supuesto, el cascanueces.

Si bien el tema de la celebración navideña de este año en la Casa Blanca es “magia, asombro y alegría", el video no fue bien recibido por las redes sociales. La primera dama recibió fuertes críticas e incluso hubo quienes tildaron a la estética del ensamble de tap como salido del capitolio de Hunger Games.

Estados Unidos de los plátanos”, “Imagínense pensar que esto da a EE. UU. el espíritu navideño” y “Es tan extraño. Bizarro. Raro”, fueron algunas de las respuestas que recibió la publicación de Jill Biden en X. También hubo quien mencionó a Melania Trump y compartió un video navideño de la exprimera dama.

Sin embargo, no todo fueron críticas, algunos usuarios de redes sociales apreciaron el espectáculo y ele esfuerzo de los bailarines. “¡Es increíble! El post me ha arrancado una sonrisa. Me quito el sombrero ante Dorrance Dance y su duro trabajo. Estoy seguro de que su interpretación de la Suite del Cascanueces seguirá aportando alegría y asombro al público”, escribió un usuario en X.

¿Quiénes aparecen en el video del Cascanueces que compartió Jill Biden?

La compañía de baile Dorrance Dance, la cual se especializa en tap y jazz, ha identificado a los integrantes del ensamble como: Elizabeth Burke, Michelle Dorrance, Jabu Graybeal, Hannah Heller, Luke Hickey, Gisele Silva y Josette Wiggan. Los bailarines recorren la casa blanca mientras suena El baile de los floreadores, de la suite de El Cascanueces, compuesta por Ilyich Tchaikovsky, presentada con arreglos de Duke Ellington y Billy Strayhorn. La interpretación incluye una coreografía Michelle Dorrance y Josette Wiggan con improvisación solista de los bailarines.

