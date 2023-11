La tragedia migratoria tiene muchos rostros. Como el de Yini Paola Galán, una colombiana que perdió a sus hijos, de cuatro y seis años, intentando cruzar el río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos.

Galán Erazo, de 23 años, trabajaba en un restaurante en Ciudadela Nuevo Girón, en Santander, en donde le pagaban 20 mil pesos colombianos y la comida para los niños, pero ante la necesidad económica vio que el sueño americano era una oportunidad. "Lavaba losa, pelaba papa, decidió irse impulsada por una amiga y por un momento de desesperación", contó la hermana, Yulitssa Galán.

Hace seis meses salió de la capital de Santander con la ilusión de un nuevo futuro; solo se llevó el registro civil de sus hijos, 130 mil pesos colombianos (unos 600 pesos mexicanos) y una mochila con una muda para cada menor, y se fue por el Darién.

Lee también: Finlandia cerrará 4 cruces fronterizos con Rusia; lo acusa de flujo de migrantes

Vivió en albergues en México en donde le daban alojamiento, comida, ropa, entre otras cosas. Al pasar unos meses, tomó la decisión de irse a Estados Unidos atravesando el río Bravo, para llegar a Texas.

Sin embargo, cuando comenzó a cruzar el río, el pasado 11 de noviembre, con sus dos chiquitos, una persona que iba atrás se apoyó en ella y fue en ese momento que perdió el rastro de los niños.

"Un muchacho que iba detrás de ella se estaba ahogando, se agarró de mi hermana, pierde el equilibrio y se le soltaron los niños. Ese muchacho está desaparecido y los niños también. Está desesperada, está en un albergue en Nueva York", relató angustiada su hermana.

Yini Paola Galán Erazo, de 23 años, cruzó el Río Bravo con sus hijos, pero el río se llevó a los pequeños. FOTO: El Tiempo/GDA

La guardia costera encontró esta semana a una menor de edad que falleció, pero se descarta que se trate de uno de sus hijos.

Extorsión

Los familiares que viven en Santander lpiden a las autoridades de Estados Unidos y México que agoten todas las instancias para buscar a los menores.

Lee también: Migrantes forman albergue callejero

Para empeorar la situación, apenas se supo de la desaparición de los niños, a Yulitssa la han llamado a pedirle dinero. "No nos dicen si están muertos, vivos, no sabemos nada. Nos llamaron a pedirnos plata, que eran narcos, y nos pidieron dinero, y estamos desesperados, no sabemos si se los robaron, hay muchas trabas, porque si se hubieran ahogado en el río ya hubieran aparecido, es imposible".

Luego de conocerse que la mujer perdió a sus hijos en el río, un señor que la acompañaba y ha estado en este proceso relató lo que ha sufrido y lo que se vivió en el momento de perderlos de vista. "Está destruida, no pudimos hacer nada, solo tuve el tiempo de sacarla a ella, un man se estaba ahogando, la abrazó y sucedió toda esa vaina, todo se lo llevó el río, está llorando, está mal", dice el audio.

* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vare