“El clima debe ser la prioridad en decisiones”

Bruselas.— Desde diciembre pasado, Nikita Gomez de 20 años, se ha “volado” una vez a la semana dos clases de la carrera en Trabajo Social. “Algunos han de decir que soy una irresponsable por perder dos horas a la semana, pero no importa lo que digan, sé que la causa lo amerita”, dice a EL UNIVERSAL la estudiante de la escuela Thomas More de Amberes.

La joven de origen holandés, quien dice ser la primera de su familia en tener acceso a educación superior, mata clases para plantarse afuera de la estación de trenes Norte de Bruselas para gritar: “¡Basta!”. “Vengo cada semana porque estoy muy enojada con los políticos porque no quieren escucharnos, porque les tiembla la mano para actuar contra el calentamiento del planeta”, afirma.

“También porque realmente tengo miedo del futuro, no sabemos qué nos espera si continuamos por este camino. Dicen que nosotros somos más conscientes, que representamos el cambio, pero cuando nos toque el turno de tomar las decisiones será demasiado tarde; hay que actuar”.

Arthur Picard se encuentra en la explanada de la estación norte bruselense ondeando una bandera verde en la que se puede leer: “Estudiantes por el clima”. El joven de 20 años no conoce a Nikita ni tiene las mismas ambiciones profesionales: estudia ingeniería. A pesar de ello, ambos comparten causa, preocupaciones e ideales. “Sí, otra vez falté a clases para venir aquí, posiblemente ya van 10 veces, pero no tengo otra opción, si nosotros como jóvenes no protestamos nadie lo va hacer”, dice el estudiante de la Universidad de Lieja.

La líder del movimiento belga, Anuna De Wever, afirma que la respuesta de los políticos a la “huelga escolar” ha sido decepcionante. “Llevamos meses protestando sin tener respuesta satisfactoria. Por eso es importante seguir manteniendo la presión, sólo así asumirán sus responsabilidades (...) Demandamos que hagan del clima la prioridad en cada decisión, que en cada legislación futura garanticen que habrá justicia climática”. Sostiene que no pararán hasta que todas las naciones estén en línea con el Pacto de París, hasta que todos alcancen la neutralidad climática.