El ataque de William y más revelaciones de la nueva biografía del príncipe Harry

El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III, fue acusado este viernes de querer "demoler" la familia real británica con las revelaciones contenidas en sus memorias, filtradas días antes de su publicación y que llegan cuatro meses antes de la coronación de su padre.

Titulada Spare ("En la sombra" en español), la autobiografía verá la luz a nivel mundial el 10 de enero, en un contexto de tensión en la monarquía británica.

La corona se esfuerza por modernizar su imagen desde la muerte de Isabel II en septiembre, pero ya se vio enzarzada en controversias como los comentarios racistas de una madrina del príncipe William, hermano mayor de Harry y heredero al trono.

Ahora, hay una nuevo: la autobiografía del príncipe Harry.

El libro, repleto de detalles privados, acusaciones y reproches, fue accidentalmente puesto en venta durante unas horas el jueves por una cadena de librerías española, lo que permitió a los diarios sensacionalistas británicos hacerse con un ejemplar.

A izquierda y derecha del espectro político, todos ellos fustigaron este viernes las revelaciones del príncipe, de 38 años, que en 2020 sacudió la monarquía cuando, junto a su esposa Meghan, dejó la institución para irse a vivir a Estados Unidos alegando una presión mediática y familiar insoportable.



Meghan Markle y el príncipe Harry,

Foto: Facundo Arrizabalaga. EFE

"Nadie se escapa de la misión brutal de Harry de demoler a la familia", titulaba el izquierdista Daily Mirror, mientras el derechista Daily Mail lo acusaba de "escupir todo el veneno posible".

"Nunca habíamos visto algo así, que un miembro de la familia real ataque a la institución de forma tan pública", dijo a la AFP Craig Prescott, experto constitucional de la universidad galesa de Bangor.

"Si esto continúa un tiempo --ya lleva así uno o dos años--, la gente podría comenzar a preguntarse '¿deberíamos empezar a pensar en la monarquía de otro modo? ¿Es necesaria una reforma?'", agrega.

Lo que revela el texto

El libro relata una disputa en 2019 en Londres durante la cual William, ahora de 40 años, tildó a la exactriz estadounidense Meghan Markle, con la que su hermano se había casado un año antes, de "difícil", "grosera" y "áspera".

Afirma que este lo zarandeó y lo tiró al suelo y esperaba que le devolviese el golpe y entablar una pelea. Harry, además, llama a William "hermano querido y archienemigo".

Según fragmentos del libro hechos públicos, el duque de Sussex habla de su frustración por haber crecido como el "repuesto" cuando su hermano, "el heredero", era preparado para convertirse en rey.

En una entrevista que se emitirá el lunes en Estados Unidos, Harry admite que su madre Diana estaría "triste" al ver cómo se ha tensado la relación entre sus dos hijos. Y considera que ella sabría que "hay ciertas cosas que deben solucionarse para sanar la relación".



El libro saldrá oficialmente a la venta el próximo 10 de enero.

Foto: AFP

En su libro, Harry también asegura que Carlos III hacía "sádicas" bromas sobre si era el "verdadero" padre de Harry, que creció entre rumores sobre su parecido con el mayor James Hewitt, amante de Diana, su madre fallecida en 1997.

Otros detalles sórdidos incluyen cómo perdió la virginidad con una "dama mayor" detrás de un pub, su consumo de cocaína siendo adolescente, o la mujer, a la que se abstiene de llamar "medium", que le permitió contactar con su difunta madre.

También revela que mató a 25 personas durante sus dos periodos de servicio militar en Afganistán y dijo que era como quitar "piezas de ajedrez" de un tablero. "Mi número es el 25. No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza", escribió.

Sus declaraciones sobre Afganistán indignaron a algunos veteranos británicos. "Harry se volvió contra la otra familia, la militar, que una vez le abrazó, tras haber destrozado a su familia biológica", afirmó el coronel retirado Tim Collins, que dirigió un batallón en Irak en 2003.

E incluso Anas Haqqani, alto líder talibán, criticó al duque de Sussex por considerar a sus blancos como "piezas de ajedrez": "eran humanos, tenían familias que esperaban su regreso", tuiteó.

En opinión de Richard Fitzwilliams, experto sobre la familia real, "lo peor" es "el modo en que se presenta a William". "Alguien que traicionó su confianza (...) alguien que lo agredió realmente. No es un retrato muy halagador para un futuro rey", subraya.

Harry repite ahora que quiere dar a conocer su "verdad" sobre lo ocurrido. Y decidió no quedarse en la relativamente suave serie documental de seis horas estrenada por Netflix en diciembre, en la que él y Meghan saldaron sus cuentas con los medios y la familia real.



Harry y William, en ceremonia por muerte de Isabel II.

Foto: EFE/EPA/JESSICA TAYLOR

El duque ya contó en ella que su hermano mayor le había gritado durante una reunión sobre su salida de la monarquía. Harry acusó también al servicio de prensa de su hermano de la cobertura mediática negativa contra él y Meghan, debida en su opinión a que "robaban protagonismo" a otros miembros de la familia.

Sin embargo, el duque asegura que quiere "reconectar" con su hermano y su padre. Considera que la pelota está ahora en su tejado y no descarta asistir a la coronación de Carlos III en mayo. "Pueden pasar muchas cosas hasta entonces", dice en una entrevista al canal británico ITV. Lo que no está claro es si será invitado.

Aunque según fuentes citadas por The Sun, Carlos III y William están tristes por estas acusaciones, el palacio de Buckingham no reaccionó.

"Por una parte, cuando algo no se desmiente, la gente empieza a creerlo", afirma Fitzwilliams. "Por otra, la familia real tiene un verdadero problema: ¿cómo gestionar esta situación?".

