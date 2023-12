2023 es un año que sin duda Donald Trump no olvidará. No porque sea el favorito para contender en las presidenciales 2024, sino porque se convirtió en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en tener su foto fichado.

Fue el 24 de agosto, en la cárcel del condado de Fulton, en Georgia, adonde acudió para enfrentar acusaciones de haber intentado revertir en ese estado los resultados de las elecciones 2020, en las que fue derrotado por el demócrata Joe Biden.

En total, Trump acumula más de 150 cargos, entre administrativos y judiciales, en distintos procesos en su contra. Sin embargo, la acusación de Fulton destacó por ser la primera en la que se le tomó una foto.

En sus comparecencias por otras acusaciones, la policía evitó tomarle la foto, al considerar que se trata de una figura por demás conocida que no requería pasar por esa etapa.

En este, como en todos los demás casos, Trump alega inocencia y que hay una cacería de brujas en su contra para evitar que contienda en las elecciones de noviembre de 2024. No sólo eso, decidió aprovechar la foto para obtener ingresos en su campaña. Así que sus fans pueden adquirir de tazas a playeras con la imagen del exmandatario fichado.

Ha sido un año de muchas primeras veces para Trump: en abril se convirtió en el primer exjefe de Estado de Estados Unidos en enfrentar cargos penales, por presuntamente haber falsificado registros empresariales para encubrir el pago de dinero a una actriz de cine para adultos a cambio de que se quedara callada respecto al affaire que sostuvieron. Fue acusado de 34 cargos.

En junio se superó a él mismo, cuando fue acusado de cargos penales, pero a nivel federal, por haberse llevado de la Casa Blanca documentos secretos y luego haberse negado a entregarlos.

Está acusado, además, de fraude fiscal, por haber supuestamente inflado o deflactado los precios de propiedades e ingresos para obtener mejores préstamos, o para eludir el pago de impuestos. Las primeras audiencias se realizaron en noviembre y en ellas, Trump logró sacar de juicio al juez.

Hasta ahora, todas estas acusaciones no han hecho mella en la popularidad de Trump, quien supera en dos dígitos a su más cercano rival en el Partido Republicano. Una encuesta del diario The New York Times publicada a principios de noviembre mostró que Trump supera también a Biden, su posible contendiente en 2024, en estados clave como Nevada, Georgia, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin.

Las encuestas muestran que los estadounidenses prefieren a Trump sobre Biden porque consideran a este último “demasiado mayor”, pero también porque creen que el republicano puede llevar mejor la economía del país.

El talón de Aquiles de Biden

En contra de Biden han jugado, además, la guerra en Ucrania y la guerra en Israel. Mientras en el primer caso cada vez le ha sido más difícil conseguir apoyo para el presidente Volodimir Zelensky, en el segundo la opinión está fracturada entre quienes piensan que hay que apoyar a Israel hasta el final y quienes denuncian la devastación que el conflicto está dejando en Gaza y la situación de los palestinos.

Mientras Trump encara un juicio tras otro como escaparates de campaña en los que se muestra como la víctima para mantener el apoyo a su candidatura, Biden tiene sus propios dilemas: por un lado, las imputación de su hijo Hunter por posesión ilegal de arma de fuego y por evasión fiscal; por el otro, los intentos republicanos por iniciarle un proceso de destitución, acusándolo, hasta ahora sin pruebas, de que abusó de su despacho –en su cargo actual o en cargos pasados- y de aceptar sobornos.

Biden anunció en abril su intención de buscar la reelección en 2024, pero para muchos, aún es factible que se baje de la contienda, dado que el panorama y la edad no le favorecen.

Trump podría continuar haciendo historia en Estados Unidos si es condenado en alguno de los juicios en su contra y, aun así, es elegido presidente.