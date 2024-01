El expresidente estadounidense Donald Trump es el ganador de los caucus republicanos de Iowa, revelan proyecciones de medios.

Las cadenas CNN, NBC News y Fox News, así como la agencia Associated Press, proyectaron a Trump como el ganador, apenas media hora después de que se abrieran las asambleas.

De acuerdo con Spectactor Index, Trump se imponía con 67% de los votos sobre sus rivales. CNN le daba 72.5%.

Poco antes de las proyecciones de los grandes medios, Trump compareció en un caucus en Iowa para movilizar a su base repitiendo su discurso antimigrante, el cual fue recibido con aplausos.

"Hicimos un trabajo como francamente nadie lo ha hecho en mucho tiempo. Cuando yo estaba en la Casa Blanca, no teníamos terrorismo, no teníamos a gente entrando en nuestro país. No teníamos una invasión, con personas que francamente están viniendo de todo el mundo y de instituciones mentales de todo el mundo", dijo el expresidente.

Aunque se daba por sentado el triunfo de Trump, la gran pregunta era cómo quedarían sus rivales; tanto Spectactor como CNN mostraban al gobernador Ron DeSantis, de Florida, en segundo lugar (18.6% y 14%, respectivamente), y en tercer lugar a la exembajadora ante la ONU y única mujer en la contienda, Nikki Haley, con 8.6% y 7.8%. Participan también en los caucus el empresario Vivek Ramaswamy y el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson.

Dado que las proyecciones llegaron con solo unos pocos cientos de votos escrutados, se prevé que la victoria de Trump en el arranque de las primarias republicanas a la Casa Blanca será abultada.

Que Trump no haya participado en los debates y esté mostrando esta fuerza es un indicador de que será el probable ganador de la candidatura republicana, señalan los medios.

De acuerdo con NBC News, Trump obtuvo su mejor resultado entre los votantes que no tienen un título universitario (65%), entre quienes se identifican como muy conservadores (61%), los votantes mayores de 65 años (55%) y los evangélicos blancos (53%).

A través de su red social Truth Social, Trump criticó hoy a sus dos rivales: "Nikki Haley nunca podrá ganar en las elecciones generales porque no tiene (el apoyo de) MAGA (el movimiento 'Make America Great Again'), ¡y nunca lo tendrá! y "Ron DeSanctimonious, al menos, es MAGA-Lite", afirmó.

