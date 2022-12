Detenido tras discutir con Thunberg... y por una pizza: así fue ubicado Andrew Tate por un video que él mismo publicó

Al excampeon de kickboxing británico-estadounidense, Andrew Tate, le salió el tiro por la culata. Y es que después de engancharse en una discusión vía Twitter con la joven ambientalista Greta Thunberg, de apenas 19 años, terminó siendo detenido.

Tate es conocido por sus posturas de extrema derecha, así como por sus comentarios machistas, homófobos y antivacunas. Fue vetado de varias redes sociales, incluyendo Twitter, pero cuando Elon Musk se hizo del control de esa plataforma, le devolvió su cuenta.

Tras presumir sus 33 vehículos de lujo que cínicamente contaminan el ambiente, el peleador recibió una contundente respuesta de Greta: "envíeme un correo electrónico a energíadepenepequeñ[email protected]úscatelavida.com".

El pleito virtual escaló. Andrew Tate publicó entonces un video donde aparece sentado fumando un puro y minutos después se aprecia a una persona entregarle dos cajas de pizza pero con tipografía rumana, lo que ayudó a las autoridades a dar con su paradero.

Resulta que fue detenido por estar relacionado con un grupo del crimen organizado dedicado a la trata de personas.

Junto con su hermano Tristan fue acusado de este delito, además de que habrían secuestrado a dos jóvenes en abril, ambas de distintas nacionalidades y se sospecha que fueron sometidas a “violencia física y coerción mental”.



Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg

The world was curious.

And I do agree you should get a life https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf

— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022