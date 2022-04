"Destruyó sus vidas": condenan a Lawrence Ray por tráfico sexual y extorsión de estudiantes en NY

Nueva York.- Un hombre que se mudó al dormitorio universitario de su hija y cautivó a sus compañeras de clase con historias sobre su sabiduría fue condenado este miércoles por cargos de explotación del grupo, utilizando amenazas y violencia para enriquecerse con millones de dólares.

Lawrence Ray, de 62 años, fue condenado en un juicio en el que semanas de testimonio narraron su relación psicológicamente manipuladora con jóvenes que conoció en el otoño de 2010 en el Sarah Lawrence College, una pequeña escuela de artes liberales de Nueva York. Ray se mudó al dormitorio de su hija después de terminar una temporada en prisión por una condena por fraude de valores.

The New York Times reportó que hubo quienes permanecieron leales a Ray, incluso después de que una historia en la revista New York en 2019 detallara una serie de abusos atribuidos al hombre.

Durante un juicio de casi un mes en el Tribunal Federal de Distrito en Manhattan, cuatro antiguos seguidores brindaron testimonios detallados sobre cómo los adoctrinaba y explotaba.

Cargos de extorsión, conspiración, trabajos forzados, tráfico sexual

La sentencia se fijó para el 16 de septiembre por cargos que incluyen extorsión, conspiración, trabajos forzados, tráfico sexual y obstrucción de la justicia. Ray, quien se paró con los brazos a los costados y se enfrentó al jurado de Manhattan mientras se emitían veredictos de culpabilidad por 15 cargos, podría enfrentar cadena perpetua.

Después de que se leyó el veredicto, Ray fue devuelto a la custodia, donde había estado desde su arresto a principios de 2020.

Sus abogados se negaron a comentar fuera de la corte y no respondieron de inmediato los mensajes de correo electrónico en busca de comentarios.

"Estamos asombrados por su valentía frente a un trauma increíble"

En un comunicado, el fiscal federal Damian Williams declaró que Ray había cambiado a “un grupo de amigos que tenían toda la vida por delante”.

Declaró: "Estamos asombrados por su valentía frente a un trauma increíble.

“Durante una década, usó violencia, amenazas y abuso psicológico para tratar de controlar y destruir sus vidas”, dijo Williams: “Él los explotó. Los aterrorizó. Los torturó. Déjame ser muy claro. Larry Ray es un depredador. Un hombre malvado que hizo cosas malas. El veredicto de hoy finalmente lo lleva ante la justicia”.

Les hizo creer que lo habían envenenado o lastimado

Los jurados concluyeron las deliberaciones menos de un día después de recibir el caso luego de un juicio de un mes que contó con el testimonio de numerosas víctimas que generalmente se referían a Ray como "Larry". Algunos testificaron que Ray les había hecho creer que lo habían envenenado o lastimado y que necesitaban devolverle el dinero.

Una mujer testificó que se convirtió en trabajadora sexual para tratar de pagar una reparación a Ray después de estar convencida de que lo había envenenado. Ella dijo que, durante cuatro años, le dio a Ray 2.5 millones de dólares en cuotas que promediaron entre 10 mil dólares y 50 mil dólares por semana.



"Se comparó con el emperador romano Marco Aurelio"

The New York Times recordó que "Ray se comparó con el emperador romano Marco Aurelio, según el testimonio, y describió un enfoque de la vida llamado "Búsqueda del potencial". Los exalumnos dijeron que les narró historias dramáticas sobre sus supuestas hazañas militares y sus conexiones con las fuerzas del orden".

Estudiantes detallaron que se sintieron atraídos por el mundo de Ray cuando les contó historias de su pasada influencia en la política de la ciudad de Nueva York, incluido su papel en arruinar la carrera del excomisionado de policía de la ciudad de Nueva York, Bernard Kerik, después de servir como padrino en su boda años antes.

Ray había sido una figura en la investigación de corrupción que descarriló la nominación de Kerik para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Ray manipuló psicológicamente a jóvenes

Algunos de los estudiantes acordaron vivir con Ray en el verano de 2011 en su apartamento de una habitación en Manhattan, donde su lado siniestro emergió cuando comenzó a afirmar que los estudiantes lo habían envenenado y dañado a él o a su propiedad.

Para enmendarlo, testificaron, hicieron lo que les pidió, incluso entregar dinero. Un hombre dijo que le dio a Ray más de 100 mil dólares.

Los fiscales dijeron que el dinero nunca fue suficiente. A través de amenazas y violencia y “confesiones” grabadas en video, Ray reforzó su control sobre los jóvenes, incluso obligándolos a trabajar en el paisajismo y otros trabajos en la casa de su padrastro en Pinehurst, Carolina del Norte, durante semanas en 2013, indicaron.

Los fiscales dijeron que Ray manipulaba psicológicamente a sus víctimas mientras vivía con ellas en Nueva York, Carolina del Norte y Nueva Jersey, controlando a dónde iban, con quién hablaban, qué comían y cuándo dormían, reportó The New York Times.

“Usó las demostraciones amenazantes de violencia tanto para crear miedo como para mantener el control sobre sus víctimas”, dijo Mollie Bracewell, fiscal, durante su declaración de clausura ante el jurado. “Sus víctimas estarían demasiado aterrorizadas para decir que no a sus demandas”, mencionó el Times.

Ray llevó a cabo sus crímenes con la ayuda de su hija e Isabella Pollok, una mujer que se declaró inocente de los cargos penales, dijeron los fiscales. Su juicio está programado para finales de este año. La hija no ha sido acusada.

Defensa acusó a estudiantes de crear "conspiración fantástica"

Los abogados de Ray sostuvieron que fue victimizado por antiguos amigos que inventaron sus historias. Ray no testificó. Dos veces, el juicio se interrumpió cuando lo llevaron al hospital en una ambulancia por enfermedades no reveladas.

Los jóvenes, dijo la defensa, embellecieron algunas de las historias de Ray sobre Kerik y otros temas, creando una "conspiración fantástica" dirigida al hombre y llevándolo a recolectar confesiones como evidencia.

El Times mencionó que "la evidencia más poderosa en el juicio provino de varios antiguos seguidores de Ray que describieron cómo había pasado de paternal a abusivo".

