Atenas.— El partido de derecha del primer ministro saliente Kyriakos Mitsotakis se impuso en las elecciones en Grecia ayer, pero ante la falta de mayoría absoluta apunta a unos nuevos comicios para gobernar solo.

El partido Nueva Democracia (ND), en el poder desde hace cuatro años, obtuvo 40.8% de los votos, superando por amplio margen a la izquierda Syriza del exjefe de gobierno Alexis Tsipras, que recogió 20.1%, con 82% del total escrutado. Por detrás de esas dos fuerzas se ubicaron los socialistas del partido Pasok-Kinal, con 11.7% de los votos en esta elección que tuvo una participación de 58%. A pesar de este claro triunfo, ND no podrá gobernar en solitario, objetivo manifestado por Mitsotakis, puesto que carecerá de la mayoría absoluta necesaria.

El primer ministro de 55 años dejó en claro este domingo su preferencia: “Los ciudadanos quieren un gobierno fuerte con un horizonte de cuatro años”, afirmó. “El terremoto político (...) nos llama a todos a acelerar el proceso para una solución definitiva de gobierno”, agregó.

Alexis Tsipras, de 48 años, también se manifestó a favor de unos nuevos comicios, al señalar que “el ciclo electoral aún no está terminado”. En caso de imposibilidad de formar gobierno, tal como predicen muchos analistas, se convocará a nuevos comicios a fines de junio o principios de julio. El vencedor de esa segunda cita electoral gozaría de un bonus de escaños que podría darle una cómoda mayoría.

Durante su campaña electoral, Mitsotakis no dejó de defender su balance económico, aludiendo a la caída del desempleo, a un crecimiento de casi 6% el año pasado y a la disparada de la actividad turística.