Declaran toque de queda en calles de Nashville tras explosión

Luego de la explosión en Nashville, Tennessee, que dejó tres personas heridas, el alcalde de esa ciudad, John Cooper, informó que los alrededores del área de la explosión se mantendrán en toque de queda hasta la tarde de este domingo.

En conferencia de prensa este viernes, el mandatario dio a conocer que la detonación de la bomba causó daños "catastróficos".

Compartió de igual manera que trabaja de manera estrecha con el gobernador de Tennessee, William Lee, para hacer una declaración de emergencia civil y para reconstruir la zona del desastre.

Hay, dijo, "200 daños materiales" y se espera que haya más en tanto se sigan realizando trabajos en el área.

Por lo anterior, anunció, se establecerá un toque de queda en la zona del impacto de la explosión, desde las 4:30 de la tarde de este viernes, hasta las 4:30 de la tarde del domingo.

Con la decisión, dijo Cooper, pretende dar seguridad a los negocios y residentes de la zona. Sin embargo, advirtió, que pasarán más de tres días para que la vialidad regrese a la normalidad.



I have signed Executive Order 12 to issue a state of civil emergency proclaimed within the area bounded by James Robertson Parkway, 4th Ave north, Broadway and the Cumberland River. A curfew will start at 4:30pm, Friday Dec 25. and be lifted Sunday, December 27 at 4:30pm. pic.twitter.com/jZ484LrHZ7

— Mayor John Cooper (@JohnCooper4Nash) December 25, 2020