¿Cuándo cambia el horario en Estados Unidos 2020?

El primer domingo de noviembre de 2020 concluirá el Horario de Verano, también conocido como Daylight Saving Time (DST), en gran parte de Estados Unidos para dar paso al Horario de Invierno.



Este año, el 1 de noviembre, en punto de las 2:00 horas se retrasarán los relojes una hora en los Estados Unidos para que al día siguiente se reanuden las actividades con el Horario de Invierno.



Daylight Saving Time ends in 1 week... and it just so happens to fall on Halloween night this year !

We will "fall back" at the 2am gaining that extra hour of sleep.

This is great time of year to replace the batteries in your:

-Smoke/Carbon Monoxide Detectors

-Weather Radio pic.twitter.com/T5tlHfePqC

— NWS Houston (@NWSHouston) October 26, 2020