El presidente de Estados Unidos anunció el sábado que finalmente renunció a aplicar la cuarentena en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, después de que antes había planteado esa posibilidad en la lucha contra el coronavirus.

"Una cuarentena no será necesaria", dijo Donald Trump en Twitter unas ocho horas después que propusiera para la golpeada zona metropolitana de Nueva York alertar a los residentes para que no salieran del estado.



....Federal Government. A quarantine will not be necessary. Full details will be released by CDC tonight. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020