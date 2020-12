Este martes trascendió que una trabajadora de la salud en Alaska, Estados Unidos, había presentado una reacción alérgica a la vacuna contra Covid-19 de Pfizer, razón por la que fue internada para recibir atención.

La persona, según dijo alguien cercano al asunto a The New York Times, no había sufrido anteriormente reacciones alérgicas a ningún medicamento, aunque no se sabe si tenía otro tipo de alergias.

Un día después, este miércoles, se supo la identidad de la persona afectada. Se trató de una trabajadora de la salud que, antes de que pasaran 10 minutos de haber recibido la inyección, comenzó a sentirse ruborizada y con dificultad para respirar, dijo la doctora Lindy Jones, directora médica de la sala de emergencias del Hospital Regional Bartlett.

La mujer fue tratada con epinefrina y otros medicamentos. Al final las autoridades determinaron que sufrió anafilaxia, una reacción alérgica grave, por lo que la mantuvieron bajo vigilancia durante la noche y luego se recuperó.

También lee: EU asegura que tendrá excedente de vacunas contra Covid-19 para repartir en el mundo

A diferencia de los casos reportados en Gran Bretaña, la mujer de Alaska no tenía antecedentes de reacciones alérgicas.

Contenta por haberse puesto la vacuna contra Covid-19

"Durante todo ese tiempo, aún estaba entusiasmada por haberse puesto la vacuna y por los beneficios que le daría en el futuro", dijo Jones con una sonrisa durante la rueda de prensa.

En el Reino Unido, los dos sanitarios que sufrieron una reacción adversa a la vacuna tenían un historial de alergias graves; pero, en este caso, la mujer afectada no había sufrido ese tipo de reacciones en el pasado, detalló Jones.

Como consecuencia de lo sucedido en el Reino Unido, la agencia británica que regula los fármacos emitió una advertencia para pedir que no se vacunen aquellas personas que en el pasado hayan experimentado reacciones alérgicas graves a fármacos, algunos alimentos u otra vacuna.

Sin embargo, en Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) sí permiten que se vacunen las personas con alergias serias, pero les piden que se queden bajo supervisión médica 30 minutos después de recibir la inyección para poder reaccionar ante cualquier efecto adverso.



Advierte riesgo de alergia a la vacuna

Responsables del servicio de sanidad pública británico advirtieron de que las personas con un historial de reacciones alérgicas significativas no deberían recibir de momento la vacuna contra el covid-19 desarrollada por Pfizer/BioNTech.

También lee: ¿Infección natural o vacuna: cuál produce mejor respuesta inmunitaria ante el Covid?

Esta vacuna es la que llegará primero a México. La advertencia se produjo después de que dos trabajadores del Servicio Nacional de Salud (NHS) británico, que estuvieron entre los primeros en recibir la vacuna, sufrieran reacciones alérgicas y necesitaran tratamiento.

El director médico del NHS en Inglaterra, Stephen Powis, explicó que ambas personas, que tenían un historial de alergias, se estaban recuperando correctamente.

También lee: Alemania alcanza récord de casi mil muertes por Covid-19 en 24 horas

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA), organismo independiente británico que la semana pasada se convirtió en el primero del mundo en autorizar esta vacuna, ha aconsejado ahora que "las personas con un historial significativo de reacciones alérgicas no la reciban" como precaución, añadió.

El pasado viernes la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), el ente que regula la comercialización de fármacos en Estados Unidos, aprobó el uso de la vacuna de Pfizer para todos los adultos de más de 16 años después de un rigurosos examen para evaluar sus riegos y beneficios.

La seguridad de la vacuna de Pfizer fue examinada en un ensayo clínico con 40 mil voluntarios y tiene una efectividad del 95 %.

*** Con información de AP y AFP

jabf/lsm