Una cadena que circula en redes sociales asegura que Italia, el país más afectado por la pandemia del Covid-19 en Europa, encontró la cura al nuevo coronavirus, además, asegura que se trata de una trombosis.

Aunque hasta el momento se desconocen ciertas características del nuevo coronavirus, es falso que se haya encontrado una cura o que sea una trombosis.

A continuación te explicamos algunas afirmaciones que contiene el mensaje.

Es un virus

El mensaje afirma lo siguiente: Los médicos italianos, desobedecieron la ley mundial de la salud OMS, de no hacer autopsias en los muertos del Coronavirus y ellos encontraron que NO es un VIRUS sino una BACTERIA la que produce la muerte. Esta hace que se formen coágulos en la sangre y causa la muerte del paciente.

En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud no prohibió a los gobiernos no hacer autopsias, como lo indica el documento “Prevención y control de infecciones para la gestión segura de cadáveres en el contexto de la Covid-19”.

La organización recomienda que el personal que realice la autopsia utilice un equipo de protección personal y que se reduzca al mínimo el grupo que realizará tal procedimiento, esto con el fin de protegerse, ya que los pulmones pueden seguir albergando virus vivos.

En segundo lugar, el Covid-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Según la OMS, “los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos”.

No es una trombosis

Otra de las afirmaciones del mensaje asegura que Italia “derrotó al Covid-19, que no es otra cosa que "Coagulación intravascular diseminada" (Trombosis)”.

Es cierto que la respuesta inflamatoria que provoca el coronavirus favorece la aparición de trombosis venosa o arterial, así como lesiones cardíacas, sin embargo, es falso que se trate de toda la enfermedad.

A principios de mayo, científicos españoles constataron que los anticoagulantes pueden mejorar la supervivencia de los pacientes con Covid-19, al prevenir infartos o ictus.

Los resultados de esta investigación con 2 mil 773 pacientes se publican en la revista The Journal of the American College of Cardiology (JACC) y, según sus autores, estos hallazgos podrían aportar una nueva visión sobre cómo tratar y manejar a los pacientes con coronavirus una vez que ingresan en los hospitales

Un reciente estudio, también publicado en JACC, explicaba que la respuesta inflamatoria que provoca el virus favorece la aparición de trombosis venosa o arterial, así como de lesión miocárdica, miocarditis y arritmia.

Sus autores señalaban que las personas infectadas por el coronavirus tienen un mayor riesgo de padecer una enfermedad tromboembólica venosa (ETV, trombosis venosa y embolia pulmonar).

Las razones, según este trabajo, era que estos pacientes presentan parámetros de coagulación de la sangre anormales o tienen niveles de D-dímero muy elevados, un marcador de riesgo de ETV.

No hay cura

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud informa que hasta el momento no se conoce un tratamiento o medicamento que tratar o curar el Covid-19.

“Aunque está en marcha varios ensayos de medicamentos, hasta el momento no se ha demostrado que la hidroxicloroquina ni ningún otro fármaco puedan curar o prevenir la Covid-19”, dice en su sitio web.

Agrega que el uso indebido de ese medicamento puede provocar graves efectos secundarios y problemas de salud e incluso la muerte.

Actualmente, también se llevan a cabo ensayos clínicos con vacunas para prevenir el nuevo coronavirus, sin embargo no se ha anunciado que alguna funcione.

No automedicarse

El mensaje también recomienda a las personas que si llegan a contagiarse de Covid-19 que se mediquen con aspirinas, apronax o paracetamol.

El Observatorio del Comportamiento de Automedicación de la Universidad del Rosario de Colombia desaconseja la automedicación al no existir un medicamento con evidencia de cura del coronavirus y tampoco una vacuna.

Expertos consultados por AFP Factual alertaron sobre el peligro que supone consumir dichas sustancias sin vigilancia médica.

Tecnología 5G

En redes sociales circula la teoría de que la tecnología 5G puede provocar la asfixia en las personas, aumentar las toxinas en el cuerpo e, incluso, sería la causante de los muertos adjudicados a la pandemia del nuevo coronavirus. Pero autoridades sanitarias y expertos en esta nueva tecnología sostienen que no hay evidencia científica que respalde esas afirmaciones.

Evitar la desinformación

Por último, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó que hay una "peligrosa epidemia de desinformación".

Cuando debe ser el momento de "la ciencia y la solidaridad", supuestos consejos de salud resultan "dañinos", "las falsedades llenan las ondas", "salvajes teorías conspirativas infectan internet" y "el odio se hace viral, estigmatizando a gente y grupos", deploró el jefe de Naciones Unidas.

