Un conductor de la aplicación de Uber se ha hecho viral en redes sociales, luego de que relatara un hecho perturbador que vivió cuando aceptó el viaje de un usuario en Medellín, Colombia.

A través de su cuenta en TikTok, el conductor identificado como @Diegodie1 indicó que el suele salir a trabajar alrededor de las 04:00 de la madrugada, cuando uno de sus clientes le mando mensaje para que lo llevara a su destino.

“A eso de las 4 de la mañana un chico me escribió por WhatsApp, eh que si le podía hacer una carrera (un viaje) a lo que obviamente yo le dije que sí, me compartió la dirección, fui, lo recogí y parce normal el chico desde que se subió pues subió súper triste y se soltó a llorar”, dijo en el clip.

Diego indicó que al iniciar el viaje el usuario no sabía a donde quería ir, por lo que le pidió que realizaran un recorrido, donde le comentó que estaba pasando por momentos difíciles ya que tenía muchos problemas con su pareja y en la Universidad, hasta que le pidió ir a la casa de su pareja a solucionar las cosas.

“Me llevó por el barrio Antioquia a unas casas y me dijo que ya no porque estaba oscuro, yo 'pues obvio huevón si son como las 04:30 de la mañana'”, dijo.

Segundos después el usuario le dijo que se regresaran a su casa, no sin antes hacer una parada en una farmacia, tras salir del vehículo se dio cuenta que estaba tardando mucho por lo que Diego decidió entrar a la farmacia.

Hecho paranormal se vuelve viral en TikTok

Diego indicó que tras haber entrado a la farmacia pregunto por el muchacho a lo que la señora le respondió que él era el único cliente que había entrado.

En ese instante Diago llamó al número de teléfono del cuál lo contactaron para solicitar el cobro del viaje solicitado, sin embargo, una mujer fue quien le contestó, en ese momento, Diego envió las capturas de pantalla del chico quien había solicitado el viaje, cuando ella le comentó que era su hermano quien había fallecido días antes.

“La chica me mostró la foto del joven y hasta la tarjeta que dan en los velorios, parce a mí me dio de todo, yo de cómo marica es enserio, si yo ande con este muchacho por 40 minutos, no supe reaccionar” aseguró.

Dicha historia llegó a más de 52 mil reacciones y más de mil comentarios donde los cibernautas se sorprendieron luego de que Diego compartiera las pruebas de lo sucedido.

“Tengo miedo, pero el chisme es más poderoso, hermano... bendice tu carro, y mójalo con agua bendita, una experiencia muy fuerte súper asombrada”, fueron algunos de los comentarios que usuarios dejaron en la red social.

