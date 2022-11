Con la intención de modernizar la monarquía, Camilla pone fin al rol de damas de honor

Después de haber oficiado el primer banquete de gala desde la proclamación de Carlos III y Camilla como reyes tras la muerte de Isabel II, la reina consorte pone en marcha una decisión en línea con la idea de modernizar la monarquía en Reino Unido.

Según informó el medio británico BBC, Camilla pondrá fin a la tradición de tener damas de honor, una práctica que se remonta a la Edad Media. En su lugar, la reina consorte será ayudada por las “compañeras de la reina”.

Así, además de buscar modernizar el cargo, las mujeres que ocupen el rol asistirán con menos regularidad que la función previamente requerida. Los puestos honorarios implican ayudar la Reina Consorte en eventos públicos.

Además, el papel que cumplirá el entorno de confianza de la Reina Consorte será simplificado: una posición más ocasional e informal, que se traduzca en apoyo a Camilla en compromisos no oficiales y sin planificación del día a día.

De acuerdo con medios británicos, el fin del rol de dama de honor termina con una característica vinculada a la monarquía que se remonta a la Edad Media.

Las “compañeras de la reina” no recibirán salario, pero sus gastos sí estarán cubiertos.

El simbólico cambio hacia la modernización de la monarquía se implementará la próxima semana, cuando Camilla ofrezca una recepción para activistas contra la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con la BBC, la lista de compañeras incluye a una lista de sus amigos personales desde hace tiempo: la marquesa de Lansdowne, Jane von Westenholz, Lady Katharine Brooke; Sarah Troughton; Lady Sarah Keswick y la baronesa Chisholm.

La Reina Consorte, de 75 años, también designó al Mayor Ollie Plunket como su ayudante, quien actúa como asistente personal.

Por su parte, las exdamas de honor que sirvieron a la difunta reina Isabel II ahora ayudarán al rey Carlos a organizar eventos en el Palacio de Buckingham y serán conocidas como “damas de la casa”.

Enojo con The Crown

Las críticas de miembros de la sociedad británica a la producción de Netflix, The Crown, que narra una ficción sobre los Windsor sumó esta semana un nuevo capítulo.



Una amiga de toda la vida de la reina Isabel II describió a la serie The Crown como una “completa fantasía” y dijo que es “muy injusta para los miembros de la familia real”. “Simplemente, me enoja mucho” la producción, dijo Lady Glenconner, quien fue dama de honor en la coronación de la reina, en 1953. “El problema es que la gente, especialmente en Estados Unidos, lo cree completamente”, dijo a BBC Radio 4.

Netflix, que produjo la serie sobre la realeza británica, defendió el programa y dijo que “siempre se presentó como un drama basado en hechos históricos”.

Lady Glenconner conoció a la reina Isabel II desde la infancia y fue dama de compañía de su hermana, la princesa Margarita, por más de 30 años.”Es tan irritante. No veo The Crown ahora porque, simplemente, me enoja mucho. Y es muy injusta para los miembros de la familia real”, consideró.

