Cierre de gobierno en EU: ¿Qué es y a quiénes afecta? La noche del sábado es el plazo límite para que los congresistas lleguen a un acuerdo que evite que millones de personas se queden sin recibir sus sueldos y provoque caos en el país

Si no se aprueba ninguna ley de financiación, los organismos federales tienen que interrumpir todo el trabajo no esencial y no enviarán cheques de pago mientras dure el cierre. Foto: AP