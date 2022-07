Chocan opiniones de mujeres en EU tras fallo antiaborto de la Corte

Miami.— A una semana de que la Corte Suprema de Estados Unidos haya derogado el derecho al aborto en el país, mujeres que viven el día a día dieron su opinión.

“Yo no puedo estar a favor del aborto y celebro que la Corte haya detenido el libertinaje de miles de mujeres que les importa poco cuidarse y controlar su vida sexual, sólo porque si algo falla va y aborta”, señala muy seria a EL UNIVERSAL Claudia Moreno, colombiana con más de dos décadas viviendo en la Unión Americana y madre de una joven. “Me costó mucho trabajo embarazarme, mi embarazo fue de alto riesgo y me tocó quedarme tres meses en el segundo piso de mi casa, no tenía autorizado bajar o subir escaleras; podía sufrir un aborto espontáneo. A mi mamá le sucedió y cada vez que lo platicaba sufría mucho”.

“No se vale, esto es retroceder medio siglo. La mujer tiene un derecho, si quiere tener un aborto. Es su derecho decidir si ella quiere o no quiere abortar. Hay situaciones de violaciones o cuestiones médicas de alto riesgo para la madre y el feto. No debería haber una ley en contra de la opinión de la mujer. No nada más era una conquista consumada, es y será siempre un derecho humano que se nos va a volver a negar; es como volver a la Inquisición o algo peor”, comenta molesta a este medio Diva Recia, profesionista de origen argentino en California. “Están empujando a miles de mujeres a la muerte por el solo hecho de negarles [en muchos estados de la Unión Americana] una atención médica adecuada si deciden abortar. Volverán a las prácticas clandestinas; el aborto no se va a detener”.

A partir de la suspensión de Roe vs. Wade serán las administraciones estatales las que decidirán. “¿Cuántas mujeres sufren por no poder tener hijos? ¿Cuántas mujeres están matando a sus hijos en sus vientres? Me parece muy bien que les pusieron un alto [a las mujeres proaborto], porque lo único que han estado haciendo es abrir las piernas sin tomar responsabilidad de las consecuencias”, dice Catalina quien vive en Miami, de origen mexicano y quien pidió el anonimato. “Yo no estoy en contra de practicar sexo, lo que es muy molesto es que a estas alturas no se cuiden. Y eso también va para los hombres, ellos también tienen responsabilidad en todo esto”.

Alejandra Soto, de Planned Parenthood, asegura que “se está retrocediendo el tiempo en cuanto a salud reproductiva y sabemos muy bien que esto conlleva al aumento de las tasas de mortandad materna, aumentan los números de abortos sin seguro y 36 millones de mujeres ahora [en EU] van a tener que arreglárselas para viajar a otros estados o a otros países que permiten el aborto o, incluso, tal vez tomar la decisión en sus propias manos con todos los riesgos que esto supone”.

Soto asegura: “Estamos sumamente preocupados, pero también estamos listos para seguir peleando; porque, además, las mujeres más afectadas son las mujeres hispanas, las afroamericanas y las indocumentadas”.

Estados de la Unión Americana que ya anunciaron limitar parcial o totalmente la práctica del aborto son: Louisiana, Mississippi, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Indiana, Dakota del Norte, Nebraska y Texas. Los que ya anunciaron que mantendrán el derecho son: Washington, Vermont, Oregon, California, Nueva Jersey, Hawái, Nueva York, Montana, Nevada y Connecticut.

También se reportó que en algunos estados fronterizos con México se están creando grupos de apoyo proaborto, para que mujeres estadounidenses o residentes crucen la frontera y se practiquen el proceso en territorio mexicano. También están previendo la adquisición de medicamentos. Así lo confirma la vocera de la Red Transfronteriza de Aborto, con sede en Chihuahua. “Desde que en Texas se limitaron los derechos de las mujeres para la práctica del aborto, creamos este puente y que ahora, dadas las circunstancias, es de mayor importancia”.

A partir del 27 de junio, el debate se ha llevado a los tribunales de EU para tratar de detener las medidas de la Corte Suprema.

Desde el 24 de junio, diversos grupos de ambos partidos se activaron para comenzar a reunir firmas, tanto para sostener la decisión de la Corte, como para tratar de revocarla. Para varios analistas, esta acción tendrá fuertes repercusiones en las elecciones presidenciales y de medio término.