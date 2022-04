Chanel prohíbe vender sus productos en Rusia; influencers responden destrozando bolsas

La decisión de Chanel de prohibir la venta de ropa, bolsos, perfumes y demás artículos a clientes rusos, desató la indignación de influencers de este país que respondieron destrozando bolsas de la marca de artículos de lujo.

La medida de Chanel afecta compras por valor de 300 euros o más. No sólo afecta a las personas que viven en Rusia, sino a los rusos que viajan al extranjero, pues deberán demostrar que no llevarán los artículos a Rusia. En cambio, no se ven afectados rusos residentes en otro país.

El anuncio desató la ira de influencers rusas, que decidieron responder grabando videos donde destruyen bolsos de Chanel.

Es el caso de Victoria Bonya, una influencer con 9 millones de seguidores en Instagram, quien publicó un video donde destruye un bolso negro con unas tijeras grandes. Pero antes, espetó en inglés: “Si la casa Chanel no respeta a sus clientes, ¿Por qué tenemos que respetar a la casa Chanel?, publicó en su cuenta, en la que señaló que “nunca he visto a una marca actuar de manera tan irrespetuosa hacia sus clientes como Chanel”.

Bonya, nacida en Krasnokamensk, reside actualmente en Montecarlo. “¡Qué vergüenza la Casa Chanel por apoyar el racismo y la rusofobia!”, comentó.



Marina Ermoshkina, quien se describe en su cuenta de Instagram como presentadora de televisión, actriz y chica de portada de Cosmo, también subió un video destruyendo una bolsa de Chanel. “Para nosotras, las chicas rusas, la presencia de Chanel en nuestras vidas no juega ningún papel. Fuimos nosotras las que siempre hemos sido la cara de esta marca; las que desde pequeñas nos marcamos el objetivo de comprar un bolso de esta marca”, dijo. “Pero ni un solo bolso, ni una sola cosa vale mi amor por mi patria, no vale mi respeto por mí misma. Estoy en contra de la rusofobia, y estoy en contra de una marca que apoya la rusofobia”, señaló.

“Chanel es solo un accesorio. Un accesorio que en algún momento decidió humillar a las personas, mis compatriotas, decidieron discriminar a las personas por su nacionalidad, lo cual no toleraré. Después de todo, lo principal son los principios, y no lo que está en tus manos, sino lo que hay dentro de ti”, escribió en el post que acompaña al video.

Y llama a las rusas a “apoyar este desafío. Y no importa si tienes un bolso o cualquier artículo de esta marca, puedes dibujar el logo de Chanel en un papel, tacharlo y así apoyarnos”.



Desde Dubai, en Emiratos Árabes Unidos -uno de los países que más turistas rusos de recursos recibe-, la diseñadora de interiores e influencer rusa Liza Litvin expresó su indignación después de que en un centro comercial se negaron a venderle una cartera Chanel.

“Fui a una boutique de Chanel en el Mall de Emirates. No me vendieron la cartera porque [¡atención!] ¡Soy de Rusia!”. Explicó que le dijeron que sólo le venderían el artículo si firmaba un papel comprometiéndose a “no usar este bolso en Rusia”.

Anna Kalashnikova, cantante y presentadora de programas de moda en televisión, quiso comprar un par de aretes y una bolsa en Dubái, pero contó en su Instagram que no le permitieron hacerlo y que el gerente le dijo: “Sabemos que es una celebridad rusa. Sabemos que llevará compras a Rusia, por lo que no podemos venderle artículos de nuestra marca”.

“Recordé que Coco Chanel no sólo era la amante de un oficial nazi, sino también una agente de la inteligencia alemana. Asi que esta acción de su marca realmente me hace recordar su biografía. Es tan bajo apoyar el fascismo y la rusofobia”, posteó, y advirtió que boicoteará a la marca.



