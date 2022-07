Centroamericanos, dispuestos a reemigrar

Bruselas.— Cuatro de cada 10 migrantes que vuelven voluntariamente de países como México a Centroamérica, con ayuda financiera, logística y administrativa de la Organización Internacional de las Migraciones (IOM), tiene como perspectiva de futuro regresar al país que los acogió.

Es la conclusión a la que llegan los expertos de los Programas de Retorno Voluntario Asistido (RVA) de la OIM, en un estudio en el que diversos grupos de trabajo indagaron sobre los planes a futuro de las personas migrantes que se benefician del instrumento internacional. Los resultados muestran que 40% de las personas que retornan a su país tienen la intención de volver a emigrar en los siguientes dos años.

Por nacionalidad, los nicaragüenses reportaron los índices más altos: 81% tienen la intención de retomar la senda migratoria, seguidos por los guatemaltecos (62%) y hondureños (42%).

“Sí quiero [volver a emigrar], pero mis padres quedaron con miedo. Yo sí quisiera arriesgarme otra vez sola, está complicado, no hay dinero”, declaró una hondureña de 20 años que volvió de Guatemala. Para algunos, la precariedad, las deudas y la percepción de inseguridad en sus países de origen los lleva a plantearse la posibilidad de “jugársela” de nuevo. “Pues qué le puedo decir, es por lo que más me preocupo [la condición económica], porque tenemos deudas por el viaje [migratorio inicial] y aquí en la casa”, aseguró una guatemalteca de 18 años retornada de México.

“No estoy satisfecho acá, si por eso se quiere ir uno. Uno se va con el sueño y regresa con las manos vacías, es duro así”, sostuvo por su parte un hondureño de 22 años que regresó de Guatemala.

El estudio está basado en encuestas realizadas a 688 personas beneficiarias del Retorno Voluntario Asistido (RVA) entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 y originarias de 14 países.

El 57% del total regresaron de México, en donde se encontraban de tránsito o habían llegado de Estados Unidos tras ser expulsados por la Patrulla Fronteriza en cumplimiento del Título 42 del código de ese país, medida que eximía a las autoridades de la obligación de gestionar su situación migratoria por peligro de introducción de una enfermedad transmisible.

Las personas regresaron de México a su país de origen amparándose en RVA que proporciona apoyo administrativo, logístico y financiero a quienes no pueden o no desean permanecer en el país de acogida. “Esta información es de especial interés dado que estos programas de RVA no incluyen un componente de reintegración”, destaca la publicación de la OIM.

Sólo 8% de las personas encuestadas declararon haber recibido información sobre algún servicio de reintegración ofrecido por los gobiernos nacionales o instancias de la sociedad civil.

El documento sostiene que no sólo el desempleo y las condiciones de salud son desafíos clave, igual la falta de la ayuda que necesitan para reintegrase y prosperar. Únicamente 51% de los adultos estaban empleados al momento de la consulta, 60% de ellos en la agricultura, la venta ambulante y la construcción.