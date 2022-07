Celebran boda con disparos al aire y tiro mata accidentalmente a la novia

Un lamentable suceso ocurrió en una boda iraní cuando un terrible accidente le costó la vida a la novia, identificada como Mahvash Leghaei de 24 años.

En tragedia terminó lo que sería el mejor día para Mahvash Leghaei, una novia que recibió un disparo en la cabeza y falleció el mismo día que celebraba su boda.

Según reporta el diario ‘The New York Post’, durante una costumbre iraní, en la que se hace una exhibición con armas de fuego, uno de los invitados tomó un rifle y disparó.

Lastimosamente, una de las balas atravesó el cráneo y el cerebro de la novia, quien entró en un coma y luego falleció.

El hecho ocurrió en Firuzabad, una ciudad de Irán. El coronel Mehdi Jokar dijo al diario 'Newsflash' que ante la emergencia, un comando fue enviado rápidamente.

“Recibimos una llamada de emergencia de un tiroteo en un salón de bodas en la ciudad de Firuzabad y los oficiales fueron enviados de inmediato”, relató Jokar.

Iran

Bride is shot dead at her wedding in Iran during celebratory gunfire when stray bullet from a rifle hits her in the head

Mahvash Leghaei, 24, was killed on her own wedding day in Firuzabad

A guest, believed to be the groom's cousin, fired a high-powered hunting rifle pic.twitter.com/j3jJJlaIdR

— MassiVeMaC (@SchengenStory) July 18, 2022