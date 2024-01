Bogotá. Las autoridades colombianas detuvieron a Jhean Manuel Navarro Salaya, alias 'Papelito', figura clave de la temible banda criminal venezolana Tren de Aragua, acusado de torturar y después asesinar a un hombre en Bogotá.

El detenido, según informó este miércoles la Fiscalía, ingresó el 19 de octubre del año pasado a un hotel de la localidad de Chapinero, en Bogotá, acompañado de otras personas.

En el grupo iba un joven, que "habría sido amarrado de pies y de manos, golpeado sistemáticamente con una piedra y asfixiado con un cable que le pusieron en el cuello", apuntó la Fiscalía.

Después de torturarlo, "en absoluto estado de indefensión recibió varios disparos en la cabeza".

Estos hechos, cometidos supuestamente porque la víctima contrajo una deuda económica con el grupo, fueron grabados en un teléfono inteligente por los otros integrantes de la organización a modo de "castigo ejemplar".

La Fiscalía presentó al detenido, identificado gracias a un tatuaje, ante un juez y le acusó de los delitos de homicidio agravado, tortura; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

"No, no acepto cargos”, dijo el acusado durante la audiencia, en la que la Fiscalía General de la Nación expuso fotografías y videos del homicidio del hombre en el hotel. Su madre no resistió ver las aterradoras imágenes. El acusado fue enviado a prisión preventiva.

El Tren de Aragua es la mayor estructura criminal de Venezuela, que dirigida desde prisiones de ese país se ha extendido por varias naciones de Suramérica y se dedica sobre todo al microtráfico, la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el tráfico internacional de drogas a pequeña escala.

