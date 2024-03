En la campaña por las elecciones 2024 en Estados Unidos, el presidente Joe Biden se ha mostrado mucho más afilado en sus ataques contra su rival republicano, Donald Trump.

El domingo, Trump alardeó por haber ganado en un campeonato de golf de su propio club de golf en Florida.

"Es un gran honor para mí estar en el Trump International Golf Club en West Palm Beach esta noche, NOCHE DE PREMIOS, para recibir EL TROFEO DEL CAMPEONATO DEL CLUB Y EL CAMPEONATO DEL CLUB SENIOR TROFEO. ¡GANÉ AMBOS!”, posteó Trump en su red, Truth Social.

“Una membresía grande y talentosa para el golf, un campo GRANDE y difícil, hicieron que el juego fuera muy emocionante. La clasificación y el partido fueron increíbles”, añadió.

Por la noche, Biden se burló del magnate. "Felicitaciones, Donald. Toda una hazaña", escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Biden y Trump aseguraron ya la cantidad de delegados que requieren para ser nominados candidatos presidenciales por sus respectivos partidos en las convenciones de julio y agosto, por lo que las elecciones de noviembre serán una reedición de las de 2020.

Las encuestas muestran a Trump un poco arriba de Biden, quien busca reelegirse y afirma que compite porque está en juego "la democracia" de Estados Unidos.

Consciente de las críticas que despierta su edad (tiene 81 años), Biden defiende que es un político experimentado que sabe lo que hace. Incluso se ha tomado a broma las burlas. "Un candidato es muy viejo y mentalmente no apto; el otro soy yo", afirmó durante la cena anual del Gridiron Club and Foundation, donde se burló de que Trump, de 77 años, se había equivocado y hablado como si su rival fuera el expresidente Barack Obama, y no Biden.

La campaña de Biden también se ha burlado de Trump, luego de que éste se quejara de la multa que debe pagar en un caso de fraude civil. "Don Quebrado", lo llamaron los demócratas.

Este lunes, un tribunal rebajó la fianza que debe pagar el magnate por el caso de fraude en contra suya, de sus hijos y la Organización Trump. Ahora deberá pagar 175 millones de dólares en un plazo de diez días (en lugar de 464 millones), mientras se resuelve la apelación por la sentencia que le obliga a pagar 454 millones de dólares.

Los abogados del virtual candidato dijeron la semana pasada que su cliente no tenía para pagar la fianza reclamada.

