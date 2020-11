Biden promete regresar al Acuerdo de París sobre el clima, si es presidente

Washington.— El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, insistió este miércoles que en el caso de ser elegido presidente de Estados Unidos, regresará al Acuerdo de París sobre el clima, cuya retirada se hizo efectiva hoy después de que la administración de Donald Trump lo decidiera hace tres años.

"Hoy la administración de Trump abandonó oficialmente el Acuerdo Climático de París. Y en exactamente 77 días, una administración Biden volverá a adherirse a él", tuiteó el exvicepresidente demócrata.

El mensaje de Biden incluía un link a un tuit de la cadena de televisión ABC News, donde informaba que Estados Unidos había abandonado este miércoles dicho pacto, tres años después de que Trump anunciara que el país se apartaba.



Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020