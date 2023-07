El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el jueves que su homologo ruso, Vladimir Putin, "ya perdió la guerra" en Ucrania a causa de la falta de recursos y de los problemas económicos de Moscú.

"Putin ya perdió la guerra", dijo Biden en una conferencia de prensa en Helsinki después de conversar con dirigentes de varios países nórdicos. "No hay posibilidad de que gane la guerra en Ucrania", aseguró.

Biden no ve "posibilidad real" de que Putin recurra a arma nuclear

El mandatario estadounidense también minimizó el riesgo de que el presidente ruso recurra al arma nuclear, después de nuevas amenazas de Moscú relacionadas con la posible entrega de aviones F-16 a Ucrania.

"No creo que haya una posibilidad real (...) de que Putin use el arma nuclear. No solamente Occidente, sino también China y el resto del mundo dijeron: 'no se adentren en ese terreno'", declaró Biden.

*Más información en breve...

