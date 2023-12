Caracas.— Con poca afluencia se celebró un referéndum consultivo en Venezuela que busca fortalecer el centenario reclamo sobre el Esequibo, territorio rico en petróleo y recursos naturales bajo control de Guyana, que a su vez pidió a su vecino “madurez y responsabilidad”.

Unos 20.7 millones de 30 millones de venezolanos estaban llamados a votar, aunque muchas casillas en Caracas, San Cristóbal (estado Táchira, oeste) y Ciudad Guayana (estado Bolívar, sureste, fronterizo con la zona en reclamación) mostraron baja afluencia de electores en la jornada, constataron periodistas de la AFP.

La autoridad electoral anunció una extensión de dos horas al horario de votación de la consulta, no vinculante. El territorio en disputa, de 160 mil kilómetros cuadrados, es administrado por Guyana y sus 125 mil habitantes no votaron en la consulta. El resultado no tendrá consecuencias concretas: Venezuela busca reforzar su reclamo y ha negado que la iniciativa sea una excusa para invadir y anexar la región, como temen los guyaneses.

Según expertos, con el referéndum el presidente Nicolás Maduro, quien busca la reelección en 2024, intentaría mostrarse como un “líder fuerte”. El presidente de Guyana, Irfaan Ali, quien pidió sin éxito a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de Naciones Unidas, suspender el referéndum venezolano, dijo a sus compatriotas que no tenían “nada que temer”.

“Estamos trabajando sin descanso para garantizar que nuestras fronteras permanezcan intactas y que la población y nuestro país sigan estando seguros”, dijo en una transmisión en Facebook. “Es una oportunidad para que muestren [en Venezuela] madurez y “responsabilidad”, expresó. Caracas argumenta que el río Esequibo es la frontera natural, como en 1777 cuando era una Capitanía General del imperio español. Apela al Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sienta las bases para una solución negociada y anuló un laudo de 1899, que definió los límites que defiende Guyana, país que pide que sean ratificados por la CIJ.

La reivindicación de Venezuela se intensificó desde que el gigante energético estadounidense ExxonMobil descubrió en 2015 petróleo en aguas del Caribe en disputa, que hoy día dejan a Guyana con reservas de crudo equiparables a las de Kuwait, encabezando la lista de reservas per cápita del mundo.

Maduro no ahorra insultos para Ali, a quien acusa de “prepotente, arrogante y guerrerista”. Ademas de los cruces de declaraciones, ha habido movimiento de tropas y Guyana realizó ejercicios militares e inició conversaciones para establecer bases estadounidenses.