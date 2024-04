Phoenix. Un gran jurado de Arizona acusó el miércoles a siete abogados y asesores afiliados a la campaña presidencial de Donald Trump para 2020, así como a 11 republicanos de ese estado, de delitos graves relacionados con sus presuntos esfuerzos para subvertir la victoria de Joe Biden en 2020 en el estado, según un anuncio del fiscal general del estado.

Entre los acusados figuran el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump Mark Meadows, los abogados Rudy Giuliani, Jenna Ellis, John Eastman y Christina Bobb, el principal asesor de campaña Boris Epshteyn y el ex asesor de campaña Mike Roman. Se les acusa de presuntamente ayudar a una estrategia fallida para otorgar los votos electorales del estado a Trump en lugar de a Biden tras las elecciones de 2020, informó el diario The Washington Post.

También están acusados los republicanos que firmaron documentos el 14 de diciembre de 2020, que falsamente señalaban a Trump como el ganador legítimo, incluyendo el ex presidente del partido estatal Kelli Ward, los senadores estatales Jake Hoffman y Anthony Kern y Tyler Bowyer. Jake Hoffman y Anthony Kern, y Tyler Bowyer, un miembro del comité nacional del GOP y director de operaciones de Turning Point Action, el brazo de campaña del grupo conservador pro-Trump Turning Point USA. Trump es señalado como coconspirador no acusado.

Biden ganó en Arizona por más de 10 mil votos. De las ocho demandas que impugnaron sin éxito su victoria en el estado, una fue presentada por los 11 republicanos que más tarde firmarían el acta que declaraba ganador a Trump. Días después de que esa demanda fuera desestimada, participaron en la firma del certificado.

Los cargos de Arizona se producen tras una serie de acusaciones contra falsos electores en Nevada, Michigan y Georgia.

En el caso de Michigan, el expresidente Trump y varios de sus colaboradores son señalados como parte de los conspiradores no acusados en un proceso penal por intentar anular los resultados de las elecciones de 2020, reveló este miércoles un investigador citado por medios estadounidenses.

Arizona vs Trump: implicados se declaran inocentes

En julio de 2023 Dana Nessel, la fiscal general del estado de Michigan, presentó cargos contra 16 "falsos electores republicanos", de los cuales 15 se han declarado inocentes, mientras que el decimosexto aceptó cooperar con los fiscales a cambio de que se retiren los cargos en su contra.

Además de estas 16 personas, la investigación afecta a varios "conspiradores no acusados", entre ellos Trump, su exabogado personal Rudy Giuliani, su último jefe de gabinete en la Casa Blanca, Mark Meadows, y una de sus exabogadas Jenna Ellis, informó el agente especial Howard Shock en una audiencia preliminar en la ciudad de Lansing, Michigan.

Estos cuatro hacen también parte de las 19 personas señaladas por la justicia de Georgia, otro estado clave, por intentos ilegales de revertir los resultados de las elecciones de 2020.

Shock, al ser interrogado por el abogado de uno de los presuntos falsos votantes, respondió "sí" a la pregunta de si cada una de estas cuatro personas era considerada un "conspirador".

De acuerdo con la tradición judicial estadounidense, los nombres de los conspiradores no son publicados por la fiscalía hasta que son procesados.

Según Nessel, en diciembre de 2020, los 16 acusados se reunieron "en secreto" en el sótano de la sede estatal del Partido Republicano para firmar documentos en los que certificaban que eran los electores legítimos de Michigan.

Estos certificados falsos fueron enviados después al Senado estadounidense para que sustituyeran a los de los electores demócratas de Michigan, estado que ganaría en 2020 el candidato demócrata Joe Biden y no el republicano en funciones.

En Estados Unidos, el presidente se elige por voto universal indirecto, y cada estado asigna sus electores, cuyo número depende esencialmente de su población, al candidato que haya quedado primero.

Este plan para sustituir a Biden por falsos electores en siete estados clave es el núcleo de la conspiración de la que Trump está acusado en un procedimiento federal en Washington y por los tribunales de Georgia.

