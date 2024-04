La demanda ante la CIJ y la no repetición

El Gobierno de México apuesta por sentar un precedente en la arena internacional tras el asalto a la representación mexicana en Quito, Ecuador, el 5 de abril con la presentación de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ): la no repetición. La CIJ atenderá el próximo 30 de abril y el 1 de mayo la solicitud de medidas provisionales contra el gobierno de Daniel Noboa, la protección de la sede diplomática, así como de los bienes que se encuentran al interior tras la salida de la misión mexicana por el conflicto. El gobierno mexicano ha insistido en que la irrupción en la embajada mexicana, así como los actos de violencia y hostigamiento cometidos en contra de su personal, “entrañan un daño irreparable al sistema internacional en su conjunto”. De momento, no hay visos de que esta postura sea cuestionada, más allá de la frivolidad del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de que el asunto se resolvía “con unos tacos y un ceviche”.

Además de la protección de su sede diplomática, México ha pedido que se suspenda a Ecuador como miembro de la ONU y que, de encontrarlo culpable de violar los principios establecidos por la carta fundacional de Naciones Unidas, se le expulse del organismo. Desde su creación en 1945, ningún país ha sido expulsado del organismo. A México le asiste la razón y la ley, pero puede ser que no sea suficiente para evitar este tipo de atropellos.

Relaciones y pleitos a conveniencia

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, en diciembre de 2018, lo hizo señalando que “la mejor política exterior es la interior”, que “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

En la práctica, ha tenido una política exterior a modo, con un mantra de “no injerencia” que sólo aplica con amigos, no con enemigos, marcada por el “conmigo o en mi contra”.

No dudó en pelearse con la Organización de Estados Americanos (OEA), llamando incluso a su sustitución por “inútil”. Hasta que tuvo necesidad de su apoyo, en el conflicto con Ecuador.

Se peleó también con la OMS, cuando criticó la no autorización de vacunas anti-Covid como la Sputnik, de fabricación rusa.

Esta cercanía con Rusia lo llevó también a marcar distancias de la comunidad internacional cuando condenaron la invasión en Ucrania y a enfrentarse con el gobierno de Volodimir Zelensky, que llamó “plan ruso” la propuesta de tregua del Mandatario mexicano. Otro de sus frentes preferidos ha sido España, país con el que declaró una “pausa” sacada de la manga y al que una y otra vez exigió disculpas por los hechos relacionados con la Conquista y hasta por recibir a las madres buscadoras.

Sistema multilateral, tras las cuerdas

La guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre Israel-Irán, la crisis humanitaria en Gaza y la irrupción del gobierno ecuatoriano en la embajada mexicana son hechos que hoy ponen en jaque al sistema multilateral internacional. Los organismos internacionales forjados en la segunda mitad del siglo XX con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacionales son cuestionados en la actualidad por su poca capacidad para incidir en la contención y sanción de procesos políticos en el mundo. La discusión sobre la necesidad de impulsar una reforma al Consejo de Seguridad de la ONU no es nueva. La estructura y funcionamiento del Consejo de Seguridad han sido criticados por no reflejar adecuadamente el equilibrio de poder mundial actual al mismo tiempo que han ido perdiendo legitimidad y eficacia para atender diversas crisis. Algunas propuestas de reforma incluyen la ampliación del número de miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido), la eliminación del derecho de veto o su limitación, y una mayor representación de países en desarrollo. A pesar de este cuestionamiento no se vislumbra un giro para los organismos internacionales en el futuro inmediato. A esto se suma un mayor nacionalismo en la política internacional en los últimos años, con algunos países mostrando una mayor disposición a actuar por su cuenta en lugar de trabajar a través de instituciones multilaterales. Esto puede debilitar la cooperación internacional y poner en peligro el sistema multilateral. Israel y Ecuador ponen el ejemplo.

El juego de la extorsión migratoria

En diciembre de 2023, los cruces ilegales en la frontera entre México y Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico, con casi 250 mil personas detenidas según datos oficiales. Al concluir ese mes, funcionarios estadounidenses viajaron a México para reunirse con López Obrador y abordar este tema crítico. El llamado de auxilio surtió efecto y, para enero, el número de cruces ilegales había disminuido más de 50%.

En febrero, López Obrador estuvo cerca de rechazar otra reunión, tras la filtración de una investigación de la DEA sobre los fondos de su campaña en 2006. Fue a raíz de una llamada directa de Biden que López Obrador accedió a recibirlos.

El tema migratorio ha escalado hasta convertirse en la principal preocupación de un número creciente de votantes. Según diversas encuestas publicadas a principios de abril, Trump llevaría la delantera o estaría técnicamente empatado con Biden en siete estados clave, donde la gente considera que Trump está mejor capacitado para gestionar la inmigración.

México se ha convertido en un factor crucial para la contención en la frontera, situación que López Obrador ha utilizado para sostener una narrativa desafiante frente a EU, la cual raramente recibe respuesta o crítica desde la Casa Blanca. Este año, con la reelección de Biden en juego, el gobierno mexicano podría seguir utilizando el control migratorio como medio para elevar el tono desafiante y eludir críticas que, a su vez, podrían dañar su propia imagen.

México y Ecuador: una crisis provocada

Los gobiernos de México y Ecuador enfrentan una crisis diplomática debido a la violación, por parte del gobierno ecuatoriano, del Derecho de Asilo, consagrado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, al haber sustraído por la fuerza a un delincuente del orden común que se encontraba en la Embajada de México en calidad de “huésped”, una figura que no corresponde a la de asilado. La citada convención otorga a los Estados el privilegio de la extraterritorialidad, es decir, extender su soberanía a las representaciones diplomáticas. El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas solicitó protección al gobierno mexicano desde diciembre de 2023, aduciendo que era perseguido por razones políticas, cuando existían órdenes de aprehensión en su contra por delitos del orden común. El gobierno de Ecuador, al considerar que Glas no podía beneficiarse del derecho de asilo, expuso sus razones al gobierno de México en varias ocasiones. Sin embargo, la Cancillería mexicana desestimó los argumentos de Quito al considerar que, en efecto, Glas era un perseguido político. Ante la reticencia de México para entregar a Glas, y para impedir que dicho sujeto evadiera un proceso por corrupción, las fuerzas de seguridad ecuatorianas invadieron la Embajada de México y arrestaron al presunto asilado, violando la soberanía de la sede diplomática.

El Presidente de México había violado la no intervención en los asuntos internos de otros países, consagrado en la Constitución. La reacción de Quito: declaró persona non grata a la embajadora de México y ordenó su salida inmediata del país. México otorgó el asilo a Glas, provocando así la decisión del gobierno ecuatoriano de sustraerlo por la fuerza. El gobierno de México respondió con la ruptura de relaciones diplomáticas. La comunidad internacional condenó la agresión ecuatoriana. Algunos países llegaron al exceso de romper con Ecuador. La crisis nos lleva a considerar la necesidad de una reforma al Derecho de Asilo, con el fin de evitar que los gobiernos hagan caso omiso de lo establecido en la Convención de Caracas y otorguen asilo a personas que están siendo juzgadas o han sido condenadas por delitos del orden común.