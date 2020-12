Agencia espacial de China publica imágenes de su bandera desplegada en la Luna

La Administración Nacional del Espacio de China publicó hoy viernes imágenes que muestran la bandera nacional desplegada desde la sonda Chang'e-5 en la Luna.

Las imágenes fueron tomadas por una cámara panorámica instalada en el módulo de aterrizaje y ascenso de la sonda, antes de que la nave despegara del satélite con muestras lunares a última hora del jueves.

En una de las imágenes se puede ver junto a la bandera un brazo robótico para recoger muestras del suelo lunar. El 15 de diciembre de 2013, imágenes en color mostraron la bandera china en el primer explorador lunar Yutu del país, la primera vez que la bandera roja de cinco estrellas fue fotografiada en un cuerpo extraterrestre. A diferencia de las banderas de las misiones lunares previas de China, la bandera en la Chang'e-5 está hecha de tela real, en lugar de una capa de aerosol.

Los ingenieros y técnicos chinos revelaron la avanzada ingeniería detrás de la bandera especial. Una bandera hecha de telas tradicionales probablemente perdería color y se desintegraría en el duro ambiente lunar de polvo abrasivo, rayos cósmicos no filtrados y erupciones solares.

La bandera también debe ser tan ligera y tan compacta como sea posible, ya que la nave espacial tiene muy poco espacio para algo más que el equipo científico.

Por último, pero no menos importante, ¿cómo hacer que la bandera permanezca perfecta en el camino a la luna y se vea bien en la cámara? El equipo de la bandera de la Corporación de Ciencia e Industria Aeroespacial de China Ltd. eligió un diseño de pergamino, para que la bandera se despliegue tersa y planchada y no se arrugue ni caiga. Se requería más de un año para encontrar un nuevo material compuesto que pudiera soportar el duro ambiente y ser tejido con los vívidos colores nacionales de China.

Después de ser enrollada, la tela no se pegará en temperaturas que van de los 150 grados Celsius a 150 grados bajo cero. La bandera hecha de tela sólo pesa 12 gramos. Li Yunfeng, director del sistema de banderas, dijo que el sistema de banderas usa una estructura mecánica que ha sido aplicada para el despliegue de paneles solares en satélites y naves espaciales. La estructura también hace que el sistema no pese más de un kilo. En la parte superior hay una estructura de bola hueca para fijar la bandera. El ingeniero Huang Min y el tornero Liao Guangheng se inspiraron en los juguetes de cápsula Gashapon para hacerla tan ligera.

Una bandera representa la dignidad y el honor de un paí­s, dijeron Huang y Liao: "Tenemos que asegurarnos de que sea intachable e infalible". Un detonador despliega la bandera. Para asegurarse de que se despliegue en un segundo exacto, el equipo simuló el ambiente lunar con una enorme diferencia de temperatura entre el dí­a y la noche, y lleó a cabo docenas de pruebas. Liu Haigang, un veterano operador de fresadoras, dijo que las piezas de las que era responsable fueron el reto más difícil de su carrera.

Dijo que se sintía muy orgulloso cuando finalmente puso las piezas terminadas en la caja pues era como mirar una obra de arte. "Cuando aterrice en la luna, le diré a mi nieto 'El abuelo hizo esto'". La sonda Chang'e-5 de China fue lanzada el 24 de noviembre, y su módulo de aterrizaje y ascenso se posó en el norte de la formación volcánica Mons Rumker, en el mar lunar conocido como Océano de las Tormentas, en la cara cercana de la Luna, el 1 de diciembre.

Después de recoger y sellar las muestras, el módulo de ascenso de Chang'e-5 despegó de la superficie lunar y en las próximas horas deberá llevar a cabo un encuentro y acoplamiento con el módulo orbitador y de retorno en la órbita lunar, un hito sin precedentes. Chang'e-5 es una de las misiones más complicadas y desafiantes en la historia aeroespacial de China, así­ como la primera misión para recolectar muestras lunares en más de 40 años.

