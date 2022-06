Afirman que Moscú destituyó al “carnicero de Siria” como mando de guerra

Nueva York.- Alexander Dvornikov, el general conocido como “el carnicero de Siria”, que desde abril estaba al mando de la operación militar rusa en Ucrania, fue relevado de su cargo, según afirmó el Conflict Intelligence Team (CIT), una ONG de investigación rusa.

Hace más de una semana, el equipo de CIT tomó conocimiento de que la operación en Ucrania está ahora comandada por el general Gennady Zhidko, excomandante del Distrito Militar del Este y ahora viceministro de defensa de Rusia para asuntos militares y políticos.

Según lo indicado por el analista Ruslan Leviev, la destitución podría estar ligada a un “proceso de rotación” de la alta dirección operativa de las fuerzas armadas, “como la que se vio en Siria”, dado que no parece por el momento ser la consecuencia de una gestión considerada decepcionante.

Nombrado en abril, Dvornikov, un veterano altamente condecorado con experiencia de mando en operaciones en Chechenia y Siria, estuvo en el centro de los rumores sobre su posible destitución durante días. El diario The New York Times destacó que hacía ya dos semanas que no aparecía en público.

Hasta 2016, Dvornikov estuvo al mando de las tropas rusas en Siria durante casi un año, y los periodistas y expertos lo apodaron el “Carnicero de Siria” por sus tácticas de guerra, que implicaron una gran cantidad de bajas civiles.

En las primeras semanas de la guerra en Ucrania, Rusia había llevado a cabo su campaña militar desde Moscú, sin un comandante de guerra central sobre el terreno para tomar las decisiones.

En abril, poco después de su llegada al mando de la guerra en Ucrania, Dvornikov intentó que unidades aéreas y terrestres separadas coordinaran sus ataques. Los pilotos rusos comenzaron a coordinarse con las tropas en tierra hacia un objetivo similar en la región oriental del Donbass, y las unidades rusas hablaban entre sí sobre objetivos compartidos.

Pero la invasión “no está avanzando de manera particularmente diferente en el este que en el oeste porque no han podido cambiar el carácter del ejército ruso”, dijo Frederick W. Kagan, investigador principal y director del Proyecto de amenazas críticas en el Instituto Americano de la Empresa. “Hay algunas fallas profundas en el ejército ruso que no podrían haber reparado en las últimas semanas, incluso si lo hubieran intentado. Los defectos son profundos y fundamentales”.

¿Quién es Zhidko?

Según se supo, Zhidko fue informado de su nombramiento hace unos días, sobre el terreno, en la zona de Mariupol.

Excomandante del Distrito Militar del Este y actual Viceministro de Defensa para Asuntos Políticos, Zhidko es considerado un hombre de confianza por el presidente Vladimir Putin. De origen uzbeko, 56 años, tuvo experiencia en Siria como comandante del contingente en 2016. A él tampoco le falta experiencia en las zonas más conflictivas.

Pero también tiene un importante currículum como organizador militar. De vuelta en Moscú, comenzó a ocuparse de las actividades de propaganda y movilización del ejército, con el objetivo de potenciar el reclutamiento de los más jóvenes. Se trata de una mente “política” al servicio de las fuerzas armadas.

Galardonado con la prestigiosa Estrella Dorada de Héroe de Rusia, el Jefe de Estado Mayor Valery Gerasimov lo destaca entre los “líderes militares por su pensamiento creativo”, lo que lo ha llevado a la realización de iniciativas “no convencionales”.

Ahora podría aportar esa capacidad a la campaña que iba a durar unos días para Moscú y que en cambio se está transformando en un nuevo Afganistán.

