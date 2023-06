Katie Page es una madre de Colorado que en abril de 2017 adoptó a un pequeño niño llamado Grayson. Dos años y medio después, recibió una llamada del centro de adopciones, pues Hannah, una bebé, necesitaba un hogar de acogida. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que ambos niños escondían un secreto.

El viaje por la maternidad de Katie ha sido bastante inesperado, pues ahora en su hogar vive con cinco niños menores, tres que son adoptados y dos que son hijos biológicos de su novio Josh.

"Cuando era niña, siempre quise adoptar. Nunca supe que iba a ser así, pero no podía imaginarlo de otra manera", le comentó a la revista People. Asimismo, agregó: “Cambió mi vida de una manera que nunca supe. La gente siempre dice: 'Oh, lo que has hecho por estos niños es increíble'. Y yo digo: 'Lo que han hecho por mí es increíble'".

La historia de Page se volvió famosa en el 2019, después que descubrió que la niña que estaba cuidando en ese momento, Hannah, compartía ciertos parecidos físicos con su hijo Grayson, quien adoptó en 2017.

Tras realizar diferentes investigaciones, con una prueba de ADN logró confirmar que su hijo y la bebé tenían la misma madre biológica. Esta noticia facilitó que finalmente pudiera adoptar oficialmente a Hannah.

Pero la historia no terminó ahí. Cuatro años después escuchó sobre Jackson, el hermano biológico de Hannah y Grayson. Page decidió que también lo acogería y lo adoptó en 2020.

En febrero de 2021, Page se enteró de que la madre biológica de los niños había dado a luz a otro bebé. Durante los primeros nueve meses de vida, la bebé vivió con Page, pero luego fue adoptada por Kaci y Dustin Whitney, una pareja de Florida, quienes también resultan ser los padres adoptivos de Taylor y EadyGrace, hermanos mayores de sus hijos Grayson, Hannah y Jackson.

"Ahora hay seis dentro de las dos familias. Ellos tienen tres y yo tengo tres", explicó Page a People. "Todos hemos sido muy abiertos en cuanto a que todos son hermanos... y mantendremos esa relación".

Los desafíos de una adopción

Page también comentó que a medida que sus hijos van creciendo se pueden ver los efectos del abuso de drogas de su madre biológica. “Durante el último año, a mi hijo, el más joven, le diagnosticaron autismo. Sospechamos que puede, que no sea el único que lo tenga… así que ha habido muchos desafíos a medida que nos adaptamos”, aseguró.

Sin embargo, Page no se arrepiente de su decisión y constantemente recuerda por qué hace esto."Todos los niños merecen un hogar seguro y amoroso, ya sea para siempre o temporalmente", dice ella.

"Algunos de nosotros tenemos la suerte de tener eso a través de nuestros padres biológicos, otros no, pero todos los niños merecen uno... y es genial verlos permanecer juntos y ser parte de su viaje".

Por último, agregó: "Pero estoy agradecida por ello. Ser su madre ha sido mi mayor recompensa. Es algo para recordar y estar orgullosa de que estos son los niños que he criado".

