San José. – Un informe de organizaciones internacionales no estatales de derechos humanos presentado este lunes ante Naciones Unidas (ONU) acusó que las autoridades de México actúan con “ineficacia, incompetencia y discriminación” al enfrentar el “grave fenómeno de desapariciones de mujeres” y que la violencia “por razón de género” contra el sexo femenino en ese país “es extrema y alarmante”.

La denuncia fue planteada al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS) y el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), ambas de México, con apoyo técnico de Justice Rapid Response (JRR), una instancia internacional.

Aunque el estudio se concentró en el estado de Guerrero, también mostró el deterioro por la violencia contra las mujeres en el resto de México: más de 17 mil fueron víctimas de feminicidio de 2018 a 2022, el 70% de las mexicanas “ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida” y actualmente hay 26 mil 952 desaparecidas.

“Al no investigar de manera adecuada y no enjuiciar las desapariciones cometidas por los grupos del crimen organizado, tomando en cuenta que muchas de las mujeres desaparecidas son secuestradas con fines de trata y/o prostitución forzada, el Estado mexicano no toma todas las medidas suficientes para suprimir todas las formas de trata y explotación de mujeres”, aseveró.

Sobre el número de mujeres desaparecidas, en un total oficial de más 111 mil de ambos sexos víctimas de ese fenómeno desde el 15 de marzo de 1964 en México, argumentó que las femeninas “ocurren en un contexto de violencia extrema e inseguridad, intrínsecamente relacionada con la reproducción de una cultura patriarcal”.

La crisis persistió por “la presencia y control territorial de grupos de la delincuencia organizada, así como en un contexto de impunidad y respuesta ineficaz por parte de las autoridades”, recalcó, al advertir: “Con el aumento general de desapariciones en México, las mujeres y niñas se han visto más expuestas a ser víctimas de dicho delito”.

La FIDH, con sede en París, entregó a EL UNIVERSAL una copia del documento que, con registros oficiales, insistió en que Guerrero “ejemplifica la gravedad de los crímenes cometidos” contra el sexo femenino “y la impunidad imperante”.

“En más de 60 años no se ha emitido una orden de aprehensión por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, ni dictado una sola sentencia por la desaparición de una mujer”, planteó.

Con datos de esa Fiscalía del 1 de enero de 1962 al 5 de junio de 2023, informó que “sólo se han judicializado siete casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, de los cuales sólo dos corresponden a desaparición de mujeres; y sólo se han girado ocho órdenes de aprehensión, todas por desapariciones de hombres”.

En Guerrero “no se ha dictado ninguna sentencia por el delito de desaparición forzada y sólo una persona fue condenada por el delito de desaparición cometida por particulares, donde la víctima fue un hombre. (…) En un periodo de 61 años, más de 4 mil casos de desapariciones siguen impunes, incluyendo todos los casos de desapariciones de mujeres”, agregó.

El reporte recordó que “la violencia e impunidad” en ese estado “conmocionó al mundo con la trágica desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa”, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 y que involucró a militares, policías, criminales, autoridades y políticos corruptos y ocasionó un profundo y prolongado impacto en México todavía sin castigos.

Al ubicar a Guerrero entre “los focos de violencia (…) del crimen organizado y violaciones de derechos humanos (…) producto de la guerra contra las drogas iniciada en México” en 2006, precisó que “actualmente, múltiples grupos del crimen organizado tienen presencia en Guerrero, por lo cual se encuentra en una perpetua situación de violencia”.

De acuerdo con la investigación, “actualmente, según registros oficiales, hay 712 mujeres desaparecidas y no localizadas en Guerrero, lo que representa el 17.21% del total de 4 mil 136 víctimas de este delito en el estado”.

Mural sobre mujeres víctimas de la desaparición forzada en México. Foto: IDHEAS

“Otros tipos de violencia por razón de género contra las mujeres”, prosiguió, “han aumentado dramáticamente (en Guerrero). Entre 2018 y 2022, las denuncias por violencia de género aumentaron de 18 a 123; por violación sexual contra mujeres de 51 a 106; y por violencia doméstica de 242 a 554”.

“Estas cifras deben interpretarse en un contexto de miedo generalizado de las mujeres en Guerrero a denunciar los crímenes, por lo que es probable que sean aún más altas”, alertó.

“Muchos de los familiares entrevistados relataron que las autoridades hacen comentarios peyorativos y estigmatizantes, echándoles la culpa de lo que les aconteció, y a veces negándose a recibir la denuncia por estas razones”, añadió.

La abogada colombiana Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH, dijo a este diario que en Guerrero hay “una situación adicional de violencia, donde mujeres desaparecen por razones de su género y son estigmatizadas y revictimizadas por autoridades que carecen de una formación centrada en víctimas y género”.

Las autoridades “perpetúan una situación de machismo y casi completa impunidad”, adujo.

Según la indagación, “la crisis forense” perjudica la “búsqueda de justicia” por desapariciones en Guerrero y en el resto de México.

“Persisten prácticas y procedimientos contrarios a los estándares nacionales e internacionales sobre exhumación, recuperación, custodia, identificación, notificación y entrega de los cuerpos y restos encontrados a los familiares”, señaló.

“En Guerrero, el estado no ha adoptado de manera suficiente políticas encaminadas a eliminar la violencia por razón de género contra la mujer, en particular las desapariciones, ni medidas para hacer frente a la cultura machista y patriarcal que crea y deja a este fenómeno en la impunidad”, recalcó.

El reporte está aquí: https://own.fidh.net/index.php/s/KomTDqd63RW5yrj

