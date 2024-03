Las organizaciones Abuelas y Madres de Plaza de Mayo exigieron una ley contra funcionarios que desestimen “los crímenes” y “a las víctimas” de la dictadura militar (1976-1983), cuando este domingo se conmemoran 48 años del último golpe de Estado en Argentina.

La líder de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, leyó un documento elaborado junto a distintas organizaciones de derechos humanos para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, donde apuntó contra el mandatario argentino, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, por sus “provocaciones”.

“Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel violan todos los pactos internacionales, que tienen rango constitucional, y seguimos reclamando una ley contra funcionarios que desestimen los crímenes y a sus víctimas”, dijo De Carlotto en un escenario en la Plaza de Mayo ante una multitud de personas que asistieron al acto por la memoria.

Tanto el presidente como su vicepresidenta, al comienzo del día, publicaron videos y escritos en sus redes sociales que negaban la existencia de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar argentina.

“La democracia argentina tiene una enorme deuda, restituir la identidad de unas 300 personas, la mayoría de ellas, nacidas en maternidades clandestinas de la dictadura y que hoy son adultos de entre 43 y 49 años. Ayudemos entre todos a las Abuelas y a sus familias legítimas a encontrarlas”, agregó.

Por su parte, la referente de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida cuestionó la “persecución” y “difamación” del gobierno a opositores políticos y sociales, que “vuelve a ser una práctica cotidiana”.

“Han puesto en marcha un protocolo represivo, destinado a impedir el legítimo derecho a la protesta social. Las defensas de personas detenidas a lo largo y ancho del país son expresión de la intimidación como política de Estado”, aseguró.

Almeida fue la encargada de cerrar el acto, del que también participaron agrupaciones políticas, sociales y gremiales.

Por último, el premio nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel leyó un documento propio durante el acto en el que cuestionó al Gobierno y rechazó “el negacionismo y la apología del terrorismo de Estado”, al remarcar que “son 30 mil los desaparecidos”.

“Le recordamos a este Gobierno que debe tener presente que con el odio, la represión y el revanchismo no se puede construir una sociedad más justa y fraterna. A los representantes del pueblo, diputados, senadores, les recordamos que tienen la responsabilidad de rechazar por inconstitucional el DNU (decreto de necesidad y urgencia) y la Ley Ómnibus”, indicó.

Luego del acto por la memoria, Villarruel lanzó una nueva publicación en su cuenta de X, donde criticó a De Carlotto.

“Carlotto, a vos no te votó nadie, votó a Javier Milei. Respetá al pueblo argentino que les dijo no a ustedes también. No fueron 30 mil”, cerró Villarruel.

