Abrazos y no balazos, una política “de cuento de hadas”, critica senador de EU

El senador estadounidense Tom Cotton criticó hoy la política de abrazos y no balazos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y afirmó que es buena “para un cuento de hadas”.

En entrevista para el noticiario Your World, conducido por Neil Cavuto, en Fox News, Cotton habló sobre la matanza de nueve ciudadanos mexicanoestadounidenses de la comunidad mormona en la frontera entre Chihuahua y Sonora, y advirtió que si el gobierno de México no actúa de forma apropiada, tal vez sea momento de que Estados Unidos lo haga.

Cotton, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense, dijo que está claro que el gobierno de México no puede manejar el asunto. “El Presidente López Obrador llegó al cargo hace casi un año diciendo que su estrategia para lidiar con los cárteles iba a ser más abrazos, no balazos. Tal vez eso funcione en un cuento de hadas para niños, pero en el mundo real cuando tres mujeres estadounidenses y seis niños estadounidenses fueron baleados y quemados vivos, lo único que puede contrarrestar las balas son más balas, y más grandes”.

Acto seguido, lanzó: “Si el gobierno mexicano no puede proteger a los ciudadanos estadounidenses en México, en Estados Unidos tal vez tengamos que tomar las cosas en nuestras manos”.

Aseguró que la respuesta de López Obrador frente a la violencia de los cárteles es comparable a la de los jefes de Estado que rechazan confrontar dictadores o grupos terroristas. “Lo toman como un signo de debilidad y se van contra los inocentes”, aseveró.

“Ciertamente podemos defender a ciudadanos estadounidenses en México si México no está dispuesto o no es capaz de hacerlo”, concluyó.



If the Mexican government cannot protect American citizens in Mexico, then the United States may have to take matters into our own hands. pic.twitter.com/1yH52AJBxj

— Tom Cotton (@SenTomCotton) November 5, 2019