“Yo sé lo que se tiene que hacer en la Ciudad”

Para contrarrestar el desabasto de agua en la Ciudad de México es necesario invertir entre 8 y 10 mil millones de pesos al año, por lo menos por ocho años, refirió el diputado federal Salomón Chertorivski, quien busca ser el candidato de Movimiento Ciudadano para la Jefatura de Gobierno.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que en caso de ganar, retomará el plano original del Metro para extenderlo a la periferia lejana, y apoyará que se investiguen los accidentes en el Sistema Colectivo de Transporte, sin importar si los responsables resultan ser exfuncionarios de la administración en la que trabajó.

También pedirá cuentas al gobierno federal por la estrategia implementada durante la pandemia, porque ocasionó fallecimientos que pudieron evitarse. Y las autoridades capitalinas retomarían la operación del sistema de salud local, ya que plantea revertir el convenio de la Ciudad de México con IMSS-Bienestar para brindar atención médica a las personas sin acceso a la seguridad social.

¿Por qué quiere ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México?

—Cuando yo estuve a cargo de la economía de la Ciudad, la economía creció al doble del promedio nacional, era por mucho, la entidad que más generaba. Hoy decrecemos y perdemos empleos, la Ciudad hoy tiene más pobres y crecimiento de pobres extremos.

Es una Ciudad que he caminando, conozco sus rincones, conozco no sólo sus problemas, conozco cada barrio. He estado con todas las comunidades, con los pueblos originarios, he trabajado en los diferentes sectores de esta Ciudad.

Yo sé lo que se tiene que hacer para la Ciudad y sé cómo hacerlo. Estoy convencido de que en 2024 Movimiento Ciudadano está construyendo la mejor alternativa para la Ciudad, y que en el colectivo, y conmigo ahí, vamos a ganarla.

¿Movimiento Ciudadano tiene posibilidad real de ganar o sería necesario hacer una alianza?

—Por supuesto que el Movimiento Ciudadano tiene una posibilidad de ganar, solo. Estamos a 16 meses, los fenómenos se construyen con el tiempo. En esos 16 meses lo que hay que construir es invitar a conocer tu propuesta, y estoy convencido de que cuando esto suceda, [ocurrirá] el despunte de Movimiento Ciudadano, vamos a ganar y la vamos a ganar solos.

¿Cuáles son los principales problemas que tiene la Ciudad de México?

—Esta Ciudad tiene seriesísimos problemas, y por si fuera poco, tiene una gobernante ausente que está más preocupada por otras cosas que por la Ciudad.

Hay un montón de temas. De entrada esta Ciudad necesita un programa de inversión para que no se pierda una sola gota del agua que entre a la red hídrica, porque todos los días perdemos más de 40% de toda el agua.

No vamos a tener solución del problema de agua si no logramos una inversión relevante para evitar las fugas. Nosotros sabemos lo que se tiene que hacer, son entre 8 y 10 mil millones de pesos al año, por lo menos por ocho años de inversión.

También tenemos un gravísimo problema de movilidad y vivienda. Hemos dejado de hacer una planeación urbana que nos permita dos cosas: tener vivienda asequible en la Ciudad, y con ello planificar un desarrollo con una movilidad muchísimo más lógica, en una zona urbana como la nuestra.

El Metro necesita no sólo inversión, tenemos que retomar el plano original del Metro, necesitamos extender, son varias líneas las que pueden llegar a la periferia lejana o que pueden incrementar sus capacidades para, en paralelo a otras, aumentar el afluente de usuarios.

Necesitamos más presupuesto, no es suficiente, y para ello necesitamos que la economía crezca; una Ciudad que genera ingresos suficientes y que se inviertan adecuadamente.

¿Propondría investigar los accidentes del Metro?

—Por supuesto que sí, de la administración que sea, incluyendo en la que yo trabajé, es decir, sí hay temas que resolver. Pero, otra vez, lo he dicho mucho, por ejemplo, en la pandemia, 760 mil muertos a nivel nacional y 105 mil muertos en esta Ciudad no pueden pasar como si no pasó.

No podemos olvidarnos de ello, necesitamos un ejercicio de reconstrucción de la verdad y necesitamos, con toda seriedad, un ejercicio de rendición de cuentas institucionales individuales de las decisiones que se tomaron.

¿Le pedirá al gobierno federal cuentas por el exceso de fallecidos por Covid?

—Por supuesto, lo he pedido en esta Cámara todo el tiempo, necesitamos ejercicios de la verdad, no podemos darle la vuelta a la página de la historia si no aprendemos a reconstruir nuestros pasos difíciles, y nuevamente, si hay responsables, que la justicia haga su trabajo.

En el tema de salud, ¿revertiría el convenio con IMSS-Bienestar?

—Por supuesto que sí, es una gran tontería, no sólo tenemos un doble problema ahí: por un lado va a fallar el objetivo de atender a la población sin seguridad social, pero al mismo tiempo, como el IMSS va a distraer sus recursos humanos y su tiempo en la atención de la población no derechohabiente para tratar de cumplir con el deseo del Presidente.

También va a descuidar la atención de sus derechohabientes, que en esta Ciudad son una mayoría, además. Es una Ciudad que tiene a la mitad de la población en el IMSS y en el ISSSTE, y si descuidamos esos servicios, no sólo no le damos a la población, que insisto que tenía un servicio bastante avanzado y en términos relativos a muchos otros estados, la Ciudad de México estaba siempre bien por las virtudes de la infraestructura, por los hospitales, por la concentración de personal médico y de enfermería en esta Ciudad. Vamos a destruir por partida doble los sistemas de salud de esta capital, que de por sí están muy deteriorados.

¿Ve algo positivo en el gobierno actual?

—Lamentablemente no, y veo algunas cosas incipientes, por ejemplo, me gustaría que hiciéramos una evaluación de cómo ha funcionado el Cablebús, y el costo beneficio y cómo está la gente y cómo se siente con ello.

Pero fuera de esas cosas, lo digo con toda o intentando ser completamente objetivo, no veo nada que haya avanzado en la Ciudad, veo puro retroceso.

¿Cómo ve a quienes también quieren participar en la elección de jefe de Gobierno?

—Cynthia López, Javier González y Luis Cházaro son muy buenos amigos, con quienes he colaborado, además a lo largo de la vida, en diferentes espacios, los respeto y todos tienen virtudes. El propio Santiago Taboada, Xóchitl Gálvez, con Rosa Icela [Rodríguez] fuimos compañeros de gabinete de la administración pasada. Los conozco muy bien y conozco sus virtudes, y en lo personal respeto a muchos de ellos.

¿Hay piso parejo para competir?

—Pues lo vamos a hacer parejo, lo vamos a hacer, ya quiero estar debatiendo con cada una o con cada uno de ellos, y que debatamos con argumentos, con ideas, con las propuestas, no con adjetivos. Nosotros vamos a la propuesta y a la reconstrucción de nuestra gran Ciudad.