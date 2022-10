Cámaras captaron el momento en donde un motociclista es embestido por un automóvil en calles de la alcaldía Xochimilco, dejándolo con golpes y una sutura en el pie; sin embargo, un usuario de redes sociales aseguró que el dueño del vehículo fue llevado al Ministerio Público y sería liberado la madrugada del lunes, 3 de octubre, por lo que convocó a manifestarse y evitar que haya "impunidad" en el caso.

Por medio de un hilo de Twitter, el usuario @repartidorr relató la historia donde el motociclista sufrió el accidente.

"El día Viernes 30 de septiembre a las 10 pm aproximadamente un compañero (Heriberto Rosas) se dirigía a dejar un pedido y circulaba sobre Guadalupe I Ramírez (Xochimilco) en el cruce con Tabachines, cuando se puso su luz verde él avanzó y fue embestido por un sujeto que iba borracho, el cual se quiso dar a la fuga pero su carro ya no arrancó, se bajó, quiso escapar, pero gracias a la gente y a compañeros que estaban ahí no se escapó", se lee en el tuit, acompañado de un video del momento del accidente.

#NosPidenCompartir hilo de como @FiscaliaCDMX de @ErnestinaGodoy_ ni con pruebas puede hacer que un borracho sirva para algo.

Quiera pedirles el apoyo a todos de verdad quisiera que se vea la unión como ya se ha visto varias veces más. pic.twitter.com/kb1qbw00Wj — #NiUnRepartidorMenos (@repartidorr) October 2, 2022



Lee también: Pánico en centro comercial en 5 videos; así se vivió la balacera en Zapopan, Jalisco

Asimismo, narró: "Regresó a su auto, se metió y trató de prenderlo para irse. La verdad varios compañeros sí quisieron agredirlo, pero no pudieron y no lo hicieron (es entendible, por lo que hizo y la impotencia) la policía lo cubrió y se lo llevó al MP para protegerlo".

Por su parte, dijo que "el compañero gracias a Dios no sufrió lesiones de gravedad, solo golpes, una sutura en el pie y su moto quedó en pérdida total".

Sin embargo, detalló que el culpable saldría a las primeras horas de este lunes, 3 de octubre. "El culpable saldría a las 00:00 am del 3 de octubre aproximadamente, libre, sin pagar nada de daños, sin hacerse responsable de nada, ya que la justicia en México es una burla. No nos quieren proporcionar información de ese "wey", no quiere dar nada, solo 6 mil pesos por la moto".

el culpable saldría a las 00:00AM del 3 de octubre aproximadamente, libre, sin pagar nada de daños, sin hacerse responsable de nada, ya que la justicia en México es un burla. No nos quieren proporcionar información de ese wey, no quiere dar nada, solo 6mil pesos por la moto pic.twitter.com/usFuKvUZwi — #NiUnRepartidorMenos (@repartidorr) October 2, 2022

Lee también: Balacera en zona comercial de Zapopan, Jalisco, deja al menos un muerto y 3 heridos

"No quiere hacerse cargo de que el compañero no podrá trabajar ni nada. Obviamente él que lo aventó dio dinero o se arregló allá para quedar un poco limpio ya que no tenemos foto, nombre, ni información sobre él, el MP argumentó que venía con aliento alcohólico, pero no borracho", agregó.

Finalmente, ante este hecho, pidió el apoyo de usuarios de la red social para manifestarse y lograr que el dueño del vehículo se haga responsable. "Les pido su apoyo para ir hoy entre 10 y 11 de la noche en la COORDINACIÓN TERRITORIAL XO-2 (MP de Xochimilco) antes que suelten al que aventó al compañero para que se haga responsable ya que como son lesiones leves no va a proceder a nada".

"En los vídeos podrás ver cómo venía manejando, con total imprudencia y que no es justo y no tiene que quedar impune.", concluyó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr