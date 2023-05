La mañana de este miércoles se registró un choque en la calle Basilio Badillo, justo afuera de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

Se trató de un Volkswagen modelo Jetta, que impactó contra las mesas de madera de vendedores de periódicos y un puesto de tortas de la calle.

"Venía hecho la madre y yo alcancé a saltar"

El incidente dejó a una mujer lesionada, se trata de la dueña del puesto de tortas, Anna quien resultó lesionada de la pierna derecha y relató el hecho: "pues el carro venía hecho la madre y yo alcancé a saltar, si no me hubiera llevado pero me alcanzó a dar la mesa en la pierna".

En el lugar se presentaron tres patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una ambulancia del ERUM, quienes atendieron a la señora Anna y al conductor del vehículo.

Según los testigos, el vehículo, operado por un trabajador de un hotel cercano, recorrió la calle a alta velocidad e impactó contra las mesas puestas cerca de la acera. Por su parte, el conductor no dio más comentarios pero aseguró a los oficiales presentes que se quedó sin frenos.

rdmd