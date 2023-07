Chiconcuac, Mex.— La tarde de ayer comerciantes semifijos de Chiconcuac se manifestaron frente al palacio municipal para denunciar presuntos abusos de las autoridades locales, como el despojo de su lugar de trabajo y el retiro de licencias de funcionamiento, en perjuicio de decenas de familias que se dedican a la venta de textiles, principalmente los días de plaza.

Los manifestantes expusieron que muchos de ellos cuentan con su licencia de comercio desde hace más de 30 años, lo que les permitía vender sus productos en la vialidad, pero con el pretexto de que algunos vendedores no están al corriente con sus pagos, personal de la Dirección de Comercio los ha despojado de sus espacios de trabajo para supuestamente venderlos a terceras personas.

“Yo fui víctima, donde me quisieron cerrar mi negocio, me golpearon y llevo un procedimiento, me inventaron procedimientos del cual ahorita tengo una queja en Contraloría y no me dan solución. La señora [la alcaldesa Agustina Catalina Velasco Vicuña] viene inventando procedimientos a favor de perjudicarnos. Yo tengo todos mis pagos”, contó Celia García, una de las comerciantes.

De acuerdo con los comerciantes semifijos, tienen que pagar al gobierno local cantidades que van de entre 9 mil y 12 mil pesos anuales y un adicional de 100 pesos por día de plaza, y quienes no cumplen con la tarifa se les decomisa su mercancía, que recuperan después de pagar una multa de entre 2 mil a 4 mil pesos.

“El argumento de la señora dice que si dejas de pagar, o tiene su reglamento a modo, para que te lo pueda quitar y dárselo a otra persona. Vienen arbitrariamente y recogen las cosas, te quitan la mercancía y te la echan a perder y tienes que venir a pagar una multa, pero mientras ya te la hurtaron y ya te la descompusieron”, acusó Sergio Durán, otro de los vendedores.

Las autoridades municipales explicaron que la mayoría de los manifestantes no son habitantes de Chiconcuac y los casos denunciados durante la movilización corresponden a cinco de particulares que enfrentan diversos procesos legales.

El gobierno de Chiconcuac invitó a los quejosos a presentar las denuncias correspondientes ante la Mesa de Responsabilidades, Contraloría local o del Estado de México, en contra de los funcionarios públicos que hayan incurrido en alguna irregularidad en contra de los comerciantes.

Los manifestantes denunciaron que en días pasados se han registrado varios enfrentamientos entre la policía municipal y vendedores por este tipo de supuestas arbitrariedades.