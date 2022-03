Ven abandono de FGJ en caso Narvarte

Familiares de las víctimas del caso Narvarte acusan “desatención y protección” de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) a la otrora Procuraduría, al no haber avances en la investigación, pues ni siquiera han querido revelar el móvil del multihomicidio.

Expusieron una serie de videos en los que, afirman, se observa otro vehículo que no es investigado por las autoridades. Dentro de la unidad hay dos personas más que tampoco fueron indagadas. No se sabe quiénes son y nunca fueron detenidas.

Los deudos de Alejandra Negrete, Nadia Vera, Rubén Espinosa, Mile Virginia y Yesenia Quiroz dieron a conocer que en la carpeta de investigación existen al menos dos números telefónicos que nunca fueron analizados, por lo que ahora toda esa información se perdió.

“Ya van más de siete años y no se ha avanzado en nada, no conocemos siquiera el móvil, tardamos años en tener acceso al expediente, se perdieron datos, información. Se habla de un cambio, pero no es así, todo sigue igual y no vamos a permitir que el asesinato de nuestros familiares quede impune, incluso a la fecha los siguen revictimizando”, dijo Gabriela Mejía, hija de Alejandra Negrete.

Los familiares y su representación legal encontraron por su cuenta nuevos indicios que demuestran la participación de al menos tres personas más en los hechos ocurridos el 31 de marzo de 2015, y que las autoridades no han dado seguimiento.

En conferencia, el abogado Edgardo Calderón, de Artículo 19, sostuvo que los nuevos hallazgos fueron obtenidos por el trabajo de investigación de las víctimas indirectas y no de la fiscalía. Estas tienen que ver con la presencia de un auto en el que viajaban otros sospechosos y que en todo momento siguieron la camioneta Suburban en la que se trasladaron otros implicados del múltiple crimen.

El litigante dijo que incluso se entregó a la actual FGJ datos de uno de los usuarios que estuvo cerca del lugar de los hechos y que nunca ha sido citado.

“Las omisiones y los errores de tipo doloso cortaron el hilo conductor de las investigaciones que podrían establecer la participación de ese grupo criminal. Entre los autores materiales y dos personas identificadas como DT2 y El Dui, teniendo como indicación que la investigación de estas dos personas no se dé y cortando así la posible coordinación o el posible engranaje de este grupo”, puntualizó.

Los deudos denunciaron que la actual fiscalía no ha mostrado el suficiente interés en indagar la posible implicación de autoridades de Veracruz por el trabajo periodístico de Rubén Espinosa y al activismo de Nadia Vera.