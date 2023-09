El gobierno federal busca ampliar la cobertura de la actividad sísmica que se registra en el país; a través de un plan se sumarán más sensores sísmicos y altavoces, para estar completamente cubiertos ante movimientos telúricos en diferentes regiones.

Actualmente se trabaja en la ampliación en estados que están en la franja colindante que hay en el océano Pacífico, refirió en entrevista con EL UNIVERSAL la coordinadora nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Laura Velázquez.

“Se tiene que ampliar el sistema de alerta sísmica en todo el país. En efecto, ya hay un plan estratégico para poderlo hacer en este año y seguramente en buena parte del que viene; estamos ampliando hacia Colima, hay que recordar que esta franja que está colindante con el océano Pacífico es la que tenemos que reforzar, desde Colima, Jalisco, Nayarit, toda esta parte hasta Chiapas se debe de incrementar y actualizar”, explicó.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) tiene un total de 97 sensores en la región sísmica más activa del país a lo largo del océano Pacífico, en la zona de subducción de las placas de Cocos y Norteamérica, en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla.

Desde Colima hasta Chiapas es donde se busca que se amplíe esta cobertura, de acuerdo con la funcionaria; sin embargo, al preguntarle sobre el número de sensores que se estarían instalando para este proyecto, refirió que “dependerá mucho de lo que nos den los asesores del comité científico, que son los que determinan cuál es la ubicación, cuántos se ponen y, por supuesto, conectarlos al gran sistema”.

El monitoreo sísmico consiste en antenas que disponen de un sistema de ingeniería eléctrica, electrónica, computación y comunicación, de acuerdo con la información en la página del CIRES, A.C., es decir, una alerta temprana para sismos que avisa a la población con decenas de segundos antes la llegada de un movimiento telúrico. Al detectarse el movimiento, mandan una señal a los diferentes altoparlantes que emiten el sonido de la alerta sísmica a más de 25 millones de personas.

En tanto, y según la explicación de la funcionaria federal, este plan no es propio de un sexenio, por lo que se debe continuar en los siguientes años.

“Esto es un plan que no tiene límites, se tiene que continuar, evidentemente se va haciendo poco a poco, no es algo que se pueda hacer en un sexenio, es un plan estratégico que debe de hacerse a lo largo de los años y no parar.

“No podemos parar de ampliar este sistema. Te repito, en este año y buena parte del que viene vamos a estar ampliándonos a Colima y muy probablemente dejemos un proyecto hacia Chiapas”, refirió.

La funcionaria hizo la diferenciación entre los sensores que detectan la actividad sísmica y los altoparlantes que emiten el sonido de la alerta sísmica, por lo que enfatizó que la Ciudad de México “nos ha fortalecido y nos ha dado mucha tranquilidad”; sin embargo, acotó que todo depende del epicentro del sismo.

Las ciudades que difunden la alerta sísmica son la capital del país, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Toluca y Morelos, que redifunde el aviso de la Ciudad de México.

Este proyecto de ampliación también está pensado para que se aumenten los altoparlante y estén presentes en los mismos estados, como Michoacán, Colima, Jalisco hasta Chiapas.

“Nos ayuda, nos alerta y ayuda a movernos como lo hacemos en los simulacros”, dijo.

Más estaciones en Valle de México

Investigadores del Sismológico Nacional coincidieron en que debe haber una ampliación en aquellas regiones en donde los movimientos telúricos han sido locales. El doctor Víctor Hugo Espíndola, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y del Sismológico Nacional, aseguró que se tiene que hacer, porque “siempre va a faltar mayor instrumentación para saber el tipo de suelo, el tipo de regiones”.

Precisó que “en cuanto a ubicar más estaciones, sí habría que instalar más estaciones sísmicas, principalmente en la zona del Valle de México, no sólo en la Ciudad de México sino en esta parte conurbada”.

¿Cuáles serían las zonas en donde ustedes consideran que habría que poner más sensores para detectar estos sismos, que de una u otra manera ya les llamaron la atención?

“Este tipo de enjambres siempre llaman la atención, generalmente sentidos en la zona epicentral. Digamos que en la región centro de la Ciudad de México es donde hay más instrumentos sísmicos, en la zona poniente, digamos hasta Santa Fe, porque allá hay más densidad (…), pero habría que expandirlos un poco más hacia el norte y sur, principalmente en regiones pobladas”, indicó.