La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó que platicará con el gobierno sobre la distribución y la aplicación de la vacuna Patria, tras el anuncio esta mañana de que está listo el fármaco.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo que se enteró de la noticia justo esta mañana cuando se dio a conocer en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Apenas me enteré que ya estaba lista, no tenía información previa, sabia que ya estaba apunto de salir y en todo caso, pues habría que ver la producción, porque una cosa es que esté lista el biológico en términos de su composición y prueba y la otra su fabricación, que no sé cómo sería, y pues ya estaríamos platicando con el gobierno", dijo.

Anuncian la vacuna Patria en mañanera de AMLO

Este miércoles, María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), informó que la vacuna Patria, desarrollada por ese organismo en colaboración con los laboratorios Avimex, ya está lista y los resultados de la fase final muestran que es eficaz como vacuna de refuerzo contra el virus SARS-CoV-2.

La funcionaria federal aseguró que los resultados cumplen con los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para vacunas Covid de refuerzo.