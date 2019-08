“Tren Interurbano se concluirá en 2022”

[email protected]

Valle de Bravo, Méx.— El tren Interurbano México-Toluca no puede quedar como “una obra tirada”, afirmó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al informar que será inaugurado y entrará en operación en el año 2022.

El Tren Interurbano Toluca-México fue planeado por el anterior gobierno federal para ser inaugurado en julio de 2018, no obstante, quedó como una obra inconclusa. Con un trayecto total de 58 kilómetros, que serían recorridos en 39 minutos, para trasladar de la CDMX a la capital mexiquense 230 mil pasajeros al día “en un sistema cómodo y seguro”, afirmó en su momento el exsecretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza.

Ayer Andrés Manuel López Obrador, al visitar territorio mexiquense, fue cuestionado sobre esta obra inconclusa y afirmó que no será terminada el próximo año, pero si en tres años más en 2020, aseguró.

La elevación en el costo de obra fue uno de los motivos por los que no se puede terminar ahora, pasó de 30 mil millones de pesos a 60 mil más, lo que da un total de 90 mil millones de pesos, “pero no podemos dejar esta obra tirada”, reconoció el presidente de la República.

No es la única obra inconclusa, también está el tren de Guadalajara, con un costo de 3 mil millones de pesos, que se terminará este año; además de más de 300 obras inconclusas, entre ellos hospitales y centros de salud como el de Matías Romero, en Oaxaca, que quedó inconcluso con un avance de obra de 80%, pero que por los sismos y la ubicación en una fosa, ha sufrido fracturas en su estructura, “por lo que ya no se sabe si terminarlo o ya no invertir dinero del bueno en una obra mala”, dijo.

Pero lo que sí vamos a terminar es el Tren Interurbano, aseguró López Obrador, al mencionar que ha dialogado con el gobierno del Estado de México temas importantes como el Metro a Chalco y la activación del aeropuerto de Toluca.