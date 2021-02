Tras protesta, abren módulo de vacunación contra Covid-19 en Ecatepec

Ecatepec.- El décimo centro de vacunación programado en Ecatepec, instalado en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (Uneve) fue puesto en funcionamiento la mañana de hoy, luego de que ayer decenas de habitantes bloquearan la avenida Central para demandar su apertura.

Adultos mayores de Ecatepec bloquearon por más de una hora la Avenida Central Carlos Hank González para exigir la apertura de un centro de vacunación contra el Covid-19 #Video: Emilio Fernández pic.twitter.com/y6hXV2frKA — El Universal (@El_Universal_Mx) February 24, 2021



En el estacionamiento del inmueble que administra el gobierno del Estado de México fue colocada una carpa gigante para que se les aplicara el antígeno a los adultos mayores de 60 años que viven en esta zona del municipio mexiquense.

Antes de ingresar al recinto las personas de la tercera edad o los familiares que los acompañaron llenaron el formato con sus datos que sirve para el registro que lleva a cabo el gobierno federal, lo que ha permitido que todo el proceso se reduzca a entre 30 a 40 minutos.



“Bendito sea Dios que no fue mucho tiempo el que estuve formada, como 30 minutos, me felicito por estar aquí, todo muy bien organizado y darle gracias a Dios que me permitió llegar aquí”, dijo emocionada Rebeca Ríos, residente de la colonia Valle de Aragón Tercera Sección después de que personal de salud le aplicó el biológico en su brazo izquierdo.

Sobre la avenida Central, en la colonia Valle de Anáhuac, donde se localiza el inmueble educativo, se forman las personas de la tercera edad y el personal que participa en el Programa Nacional de Vacunación se acerca a ellos para indicarles lo que tienen qué hacer para ser inmunizados.



A este módulo de vacunación fueron enviadas 2 mil dosis que se estima se aplicarán en el transcurso del día.



En Ecatepec ya operan los 10 centros que programaron las autoridades.



Hasta el corte de ayer se habían suministrado en total más de 33 mil 8999 vacunas en el municipio más poblado del Estado de México, lo que representa el 18.8% de la población mayor de 60 años.

lr/rdmd