Por segunda ocasión consecutiva, la sesión ordinaria en el Congreso de la Ciudad de México fue suspendida por falta de quórum.

Ayer, tras la comparecencia del secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, con motivo de la Glosa del V Informe de Gobierno, se inició con la sesión ordinaria, pero minutos después tuvo que ser levantada porque había menos de30legisladores, y el mínimo para trabajar es de 34.

Hoy, tras la comparecencia de la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, arrancó una nueva sesión ordinaria, que minutos después terminó porque sólo había 33 legisladores.

Lo anterior generó la furia de la diputada del PRI, Maxta González, pues el trabajo se rezaga, por lo que pidió compromiso y que se les descontara el día a los diputados faltistas.

“Me parece una irresponsabilidad por parte de los legisladores que estamos aquí para representar a los vecinos, porque no estamos llegando al trabajo que nuestros vecinos requieren y estamos dejando un pésimo antecedente en este Congreso de la Ciudad de México, por lo cual me gustaría pedir que las personas que no están presentes tengan la reducción de su dieta”, indicó.

En ambas sesiones en el Congreso de la CDMX, el quórum se ha roto al querer votar un Punto de Acuerdo para pedir al Poder Judicial Federal juzgar con perspectiva de género el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona.