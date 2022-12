Trabajadores del Poder Judicial de la CDMX retiran bloqueo tras anuncio de pago de sueldos

Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) levantaron el plantón y bloqueo que tenía desde hace tres días en a las afueras de las oficinas ubicadas en avenida Niños Héroes en la colonia Doctores y la manifestación en Eje Central.

Lee también: FGJ obtiene orden de aprehensión contra Christian Von Roehrich, líder de diputados del PAN-CDMX

Los manifestantes levantaron casas de campaña y guardaron sus cartulinas donde exigían que se les pagara los adeudos que se les debía. Cabe recordar que el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, anunció que mañana 8 de diciembre les depositarán el aguinaldo.

Sin embargo, indicaron que estarán al pendiente de que se cumpla lo prometido por el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra.

Desde las 8 de la mañana hasta las tres de la tarde, los manifestantes restringieron vías como Avenida Niños Héroes, Río de la Loza, Patriotismo, Viaducto y Eje Central en protesta por sus pagos atrasados de fin de año.

Con un altavoz, Guerra les dijo que “el salario es sagrado” y que con ayuda del gobierno ya están aseguradas todas las prestaciones y garantizado su salario y los vales de noviembre y diciembre.

Lee también: Mamá prostituía a su hija de 11 años; recibió dinero para que tuviera relaciones con un taxista en CDMX

“Nosotros vamos a seguir con la misma postura, ese dinero ya estaba presupuestado, ya lo tenía el tribunal y que no nos los entreguen habla de un mal manejo de Rafael Guerra, por eso estamos pidiendo su destitución, que se vaya pero antes, que nos pague y que aclare qué está pasado en el tribunal, y no sólo eso, que diga dónde está el dinero, se lo robó, se lo gastó, no se lo dieron, dónde quedó si ya estaba presupuestado”, expuso Ramiro, uno de los empleados inconformes que pernoctó afuera de las oficinas de Niños Héroes.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

Con información de Jorge Medellín

axl/cls