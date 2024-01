La alcaldía Tlalpan solicitó al Gobierno de la ciudad de México que no se afecte más a la demarcación ante un próximo recorte de agua, por la situación crítica que se padece en el Sistema Cutzamala, por lo que requirió al Sistema de Aguas de la capital que en caso de que se de éste, asuma la responsabilidad de dotar el líquido a las colonias.

En una transmisión en redes sociales, la alcaldesa Alfa González anunció que este año se mantendrá el abastecimiento de agua potable a través de la entrega de pipas, aunque alertó que este mecanismo se ha visto rebasado, además de un programa de tandeo que está a prueba para el abastecimiento de 24 colonias como Topilejo, Miguel Hidalgo III y IV sección, Ajusco, Padierna, entre otros.

"Nosotros les pedimos que ya no nos afecten más, a Tlalpan, esta situación, de algo que ya es muy crítico ya sería una situación que no podíamos sostener como alcaldía. Necesitaríamos que ellos (el sistema de aguas) hagan toda la distribución, que no se va a hacer a través del Sistema Cutzamala. Nos informan que el Cutzamala ya se encuentra en una situación muy grave, prácticamente sobreexplotado", acotó.

"No estamos echando culpas. Estamos trabajando de manera coordinada con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México", remarcó.

Dijo que la semana pasada sostuvo una reunión con el Sistema de Agua de la Ciudad de México donde se acordó que se apoyará con el envío de agua con pipas emergentes.

La edil refirió que el 2 de enero se firmó el reciente acuerdo de pipas de agua para este año, ¨le hemos comentado al Sistema de Aguas de la Ciudad de México que nos ayuden al recargo de pipas¨, sostuvo.

También detalló que el programa piloto de tandeo comenzó a operar desde diciembre pasado y que está a prueba. ¨Estamos pensando que sea de utilidad pero está sujeta a una revisión¨.

Este programa piloto de tandeo indicó que consiste en el abastecimiento de tanques que al ser llenados de agua es distribuido en 24 colonias, prioritariamente.

Indicó que el costo promedio de pipa oscila entre los mil y mil 600 pesos ¨Reiterar que hemos solicitado el apoyo al Sistema de Aguas. Es obligación de ellos que todos y todas tengamos agua¨.

