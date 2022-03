"Tenemos un presidente que no ha traicionado a su pueblo": Sheinbaum

Al reiterar que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe hacer más difusión a la consulta de la Revocación de Mandato, la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha traicionado el pueblo ni su palabra.

"Si una persona es electa, elegida, y sabe que a los tres años va a estar sujeta a la revocación de mandato, se va a pensar dos veces en traicionar a su pueblo. Tenemos un presidente que no ha traicionado al pueblo y no ha traicionado lo que ha venido diciendo desde el primer momento que fue figura pública", aseguró.



En conferencia de prensa, la mandataria capitalina destacó que la revocación de mandato es la primera que se hace en la historia de México, y que cualquier otro mandatario se va a someter a lo mismo, por lo que debe pensar dos veces en traicionar su palabra.

“Cualquier otro gobernante que llegue va a tener que hacer lo mismo, no va a poder traicionar su palabra, porque estará sujeto a la revocación de mandato”, sostuvo.

En ese sentido, la mandataria capitalina reiteró que el INE debe tener más difusión, más centros de votación cercanos, ya que algunos están “escondidos”, "ya no sé hasta dónde mencionar esto porque ya ven que nos trae en la mira el Instituto Nacional Electoral, bueno no el Instituto Nacional Electoral, algunos consejeros que cada segundo día, digámoslo que digamos, que sí decimos A, sanción; que si decimos B, sanción; que si no hablamos, sanción; hablamos, sanción".

